法拉盛圖書館 8歲華童新書發布

在法拉盛圖書館，小作家周泓筱舉行新書發布。(記者劉梓祁／攝影)

皇后區法拉盛圖書館 日前迎來近年來年齡最小的作者發布新書，推介一位八歲華人 女童創作的兩本畫冊；兩本畫冊的靈感來自對繪畫的熱愛以及豐富的想像力，並希望藉此鼓勵更多兒童去追尋藝術創作的夢想。

新書發布會上，年僅八歲的周泓筱(Emma Zhou)分享了她的創作過程。她說，新畫冊的靈感來自於日常生活中的方方面面，如與朋友相處的愉快經歷，或是照顧寵物的獨特體驗。來自傑瑞柯(Jericho)的她還說，希望通過自己的藝術作品，激勵其他同齡孩子去探索他們自己的創造力。

周泓筱本次所發布作品為兩本兒童圖畫書，分別稱為「魔法圖書館」和「Chrystal與仙女」。前者描繪並講述了主人公與寵物的「冒險經歷」，其源自周泓筱曾與寵物兔相處的經歷；後者則講述了一個善良女孩幫助他人的溫馨故事，以周泓筱與好友的生活經歷作為創作基礎。

發布會現場，周泓筱的父母也到場支持。她的母親表示，周泓筱自四歲起便展現出對繪畫的熱愛，練習次數不斷增加，卻未統一將作品匯總。直至疫情發生後，周泓筱一家發現可集合成冊的畫作愈來愈多，並受到哈佛華人學子出版經歷的影響，決定嘗試將作品結集成書。