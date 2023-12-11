貝瑞吉建遊民所 各族裔冒雨抗議

各族裔居民冒雨抗議在貝瑞吉建遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

雖然天降暴雨，但布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉上百名各族裔居民10日下午冒雨聚集65街交4大道附近，抗議市府在貝瑞吉建遊民 所的計畫。

第十社區委員會(Brooklyn CB10)在11月20日舉行的月度會議上宣布，他們接到社會服務部(DSS)通知，要在布碌崙4大道6530號修建遊民所。雖然貝瑞吉是紐約市少數幾個仍未設遊民所的地區，但這一句話的通知還是激起了居民的強烈反彈。

美國華人社團反暴聯盟總會組織了周日的這次集會抗議，抗議者們高舉「安全的學校和街道，不建遊民所」、「兒童安全第一，學校旁不要遊民所」、「公共安全最重要，這裡不要遊民所」等標語進行抗議。雖然大風大雨撲向示威者，但抗議者的熱情非常高漲，示威者聚集了一個多小時仍未散去。

反暴聯盟總會會長李漢青說，這個遊民所地址的馬路對面就是一所高中，周圍還有兩所小學，這個地點根本不適合建遊民所。李漢青還說，承建方現已取得各種許可，在這裡建一個七層樓的建築，用作遊民所。反暴聯盟總會創會會長李子青說，他們接下來會組織更多類似抗議，還會徵集反對建遊民所的簽名，並去市政廳門口集會抗議。他認為社區委員會是在沒有徵得當地居民同意的情況下就同意建造這個遊民所。

包括前市議員參選人馮領凱(Erik Frankel)等其他族裔居民也參加了這次集會，認為庇護所將會對當地治安帶來影響。據悉，轄管當地的民選官員包括國會眾議員 高德曼(Daniel Goldman)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)以及市議員紀思庭(Justin Brannan)。