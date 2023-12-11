余風采堂 余乾源、余長安就任主席

紐約余風采堂舉辦職員就職典禮，余乾源(前排左三)、余長安(前排左二)就任主席。(記者范航瑜╱攝影)

紐約余風采堂12月10日在曼哈頓華埠 舉辦2024年職員就職典禮，余乾源、余長安就任新一屆主席。

「新的一年對我來說是一次新的考驗和新的挑戰，」余乾源在就職致詞中表示。他特別感謝該會前輩與同事的指導與支持，尤其是前任主席余長安的言傳身教。他指出，本屆的新職員團隊中增添了不少新生力量。紐約余風采堂在知識化、年輕化等方面邁出了新的一步。

余乾源表示，紐約余風采堂目前正在準備明年8月於紐約舉行的全美余風采堂第27屆懇親大會。屆時全美各分堂將分享經驗，探討如何更好地為社區和宗親服務。全美余風采堂每三年召開一次懇親大會，討論族務之應興應革，修訂總章及選舉總長，至今已有百年歷史。由於新冠疫情的緣故，上一屆懇親大會是2018年。明年4月，紐約余風采堂還將復辦已停辦四年的春宴。

「風采堂」是北宋名臣余靖後裔的家族堂號。早年移居香港、澳門 、東南亞 、美國、加拿大等海外地區的余靖後裔，在各地建立余風采堂。紐約堂會已有83年歷史，不僅每年為優秀學子頒發獎學金，更出錢出力支持中文學校發展。目前，余風采堂在全美共有15個分堂和一個辦事處。

當日就職的還有中文書記余日初、余炎平，西文書記余慧娟、余美珍，財政余果治、余偉光，核數余麗儀、余堅強，交際余德志、余仕壯，幹事余仲仁、余梁雪婷，庶務余喜勝。紐約中華公所主席曾偉康、顧問于金山等數十位社區代表到場祝賀。