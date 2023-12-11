竊車案爆增 法拉盛成重災區

紐約市警近公布豪車被偷事件涉案男嫌照片，呼籲民眾協助。圖為男嫌二。(記者高雲兒／攝影)。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警近來報告多起豪車被偷事件，其中皇后區法拉盛 中心是重災區，至少有六輛價值不菲的汽車被偷走，與此同時，這些偷車賊也會偷拆車輛牌照；警方近來公布兩名涉案男嫌照片，呼籲民眾協助。

警方說，上月17日凌晨3時30分，在皇后區法拉盛39大道的133-33號停車場內，兩名男嫌強行破壞了兩道安全閘門，進入停車場後，破解了一個鎖上的鑰匙盒，偷走了車輛的鑰匙；接著，他們又偷走了六輛汽車，包括一輛黑色寶馬X5、一輛白色保時捷Panorama、一輛黑色寶馬M4、一輛白色奔馳CLA 45、一輛黑色賓士GLC 300和一輛黑色路虎；之後男嫌開著這些車逃往未知地點。

11月26日下午2時左右，男嫌靠近在曼哈頓格林威治街79號停放的一輛車，並拆下車牌，然後逃走。

同晚約11時30分，兩名男嫌進入位於布碌崙(布魯克林)邁特爾大道(Myrtle Avenue)180號的停車場，並出示槍枝，搶走了四輛車，一輛白色寶馬X5、一輛黑色保時捷Cayenne、一輛黑色Acura和一輛白色寶馬轎車；四輛車都有鑰匙，男嫌們開著這些車逃往不明地。

次日早凌晨時15分左右，男嫌再次到法拉盛，進入位於王子街39-16號的停車場，假裝持槍，搶走了三輛車的鑰匙，但未能成功偷走車輛，隨後開著一輛黑色Acura逃走。

15分鐘後的3時30分，男嫌進入位於皇后區傑克遜大道22-44號的停車場，並偷走四輛有鑰匙的豪車：一輛黑色寶馬530I、一輛黑色寶馬X5、一輛黑色保時捷Macan GTS和一輛灰色保時捷Cayenne，隨後又逃之夭夭。

最近一起案件發生在同晚11時，男嫌偷走了布朗士 區306 Logan Avenue前停放的一輛車上的車牌，然後逃跑。