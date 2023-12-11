紐約12月 十餘種公務員職位可申請

紐約市管理服務局(DCAS)日前公布12月的公務員考試申請時間，十餘種職位開放，有意的民眾可以通過網上報名。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約市 管理服務局(DCAS)公布12月的公務員考試申請時間，十餘種職位開放，有意申請的民眾可上網報名。

市管理服務局表示，每個月都會開放不同公務員職位，讓報名者參與考試；只要符合職位的基本要求，民眾就可在線上申請考試，可在線申請或前往其中一個電腦化測試和申請中心。

本月的申請期已於7日開始，以下職位開放：行政住房管理員(administrative housing superintendent)；市公園局行政經理；助理住房經理；市消費者和工人保護局(DCWP)的副檢查員；副實驗室微生物學家；橋樑操作員；市懲教局官員；環保警員；滅蟲工；市立大學滅蟲工；醫院護理調查員；實驗室微生物學家；住房滅蟲工。

目前紐約市有80個機構，雇用數十萬人；而參加考試是這些職位大多數招聘過程的起點，申請費用範圍從40元到101元不等；大多數考試的截止日期為本月27日；市懲教局官員的截止日期將延至2024年1月30日。

有關註冊這些及其他考試的更多信息，可登錄市管理服務局網站https://nyc.gov/site/dcas。要申請本次申請期間開放的公務員考試，可在www.nyc.gov/examsforjobs上線申請；若想接收每月考試更新，可在nyc.gov/examsforjobs上註冊DCAS新聞通訊，然後點擊「考試」 (Exams)選項卡。

全市的電腦化測試和申請中心為以下：斯坦普頓(Stapleton)的135 Canal St.；曼哈頓的拉菲逸街(Lafayette St.)2號；布魯克林朱拉里蒙街(Joralemon St.)210號；皇后區 的皇后大道118-35號；布朗士 的1932 Arthur Ave。

DCAS表示，一般考試結束後，需要9至12個月時間建立合格名單，供機構聘用。

有關合格名單狀態的查詢，可發送電子郵件至：[email protected]。