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3歲華童撞亡 社區助募款

記者高雲兒／紐約報導
為幫助最近被私家車撞亡的法拉盛三歲華童陳Quintas後事，聯合關愛樂施會和紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)日前在皇后區法拉盛舉辦籌款活動，呼籲大家獻愛心。(記者高雲兒／攝影)
為幫助最近被私家車撞亡的法拉盛三歲華童陳Quintas後事，聯合關愛樂施會和紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)日前在皇后區法拉盛舉辦籌款活動，呼籲大家獻愛心。(記者高雲兒／攝影)

為幫助最近被私家車撞亡的法拉盛三歲華童陳Quintas的後事，聯合關愛樂施會和紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)日前在皇后區法拉盛舉辦籌款活動，呼籲大家獻愛心。

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)高級顧問趙靖桉和聯合關愛樂施會創辦人Mick Yu於10日下午表示，陳Quintas的雙親原在外州工作，兒子一直由紐約的祖父母照顧，但為了陪伴兒子成長，夫婦倆最近辭掉外州工作，回到紐約，還沒有安頓好便發生這一悲劇，「在他們悲痛之餘，還因手頭拮据而正在發愁怎樣處理兒子的身後事」。

他們呼籲大家捐獻愛心，讓陳Quintas入土為安；活動當天，陳姓夫婦因為察看墓地而缺席。

巡邏隊還表示，陳姓夫婦已經委託巡邏隊高級法律顧問Tedd Kellser處理所有民事訴訟。

華童陳Quintas的GoFundMe籌款網站為https://gofund.me/ecf5fdd6，愛心人士可至網站捐款。此外，募捐者也可將善款送至金山電腦，地址為法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd)41-13號，或通過ZELLE捐款至陳Quintas父親陳先生，陳先生的郵箱為[email protected]

法拉盛 皇后區 GoFundMe

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