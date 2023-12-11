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華埠／小義大利 12/18商討反堵車費對策

記者許君達／紐約報導
華埠／小義大利反堵車費聯盟宣布，將於12月18日在中華公所舉辦社區會議，商討下一步維權行動計畫。(記者許君達／攝影)
華埠／小義大利反堵車費聯盟宣布，將於12月18日在中華公所舉辦社區會議，商討下一步維權行動計畫。(記者許君達／攝影)

華埠／小義大利反堵車費聯盟(Chinatown & Little Italy Coalition for No Congestion Tax)12月10日宣布，將於本月18日(周一)在曼哈頓中華公所舉行社區會議，旨在宣講即將實施的曼哈頓堵車費政策對社區的危害，並組織社區各界集思廣益，商討下一步的抵抗行動對策。

參加預告會的大華埠民權聯盟共同主席陳建閃說，曼哈頓華埠和小義大利的商業非常依賴外來顧客，由於華埠聚集了大量的診所和健保機構，一些住在外區的華人顧客也需要經常回來看醫生，而開徵堵車費將極大打擊他們前往華埠的意願。此外，作為整個曼哈頓收費區內平均收入最低的社區，無差別收取15元堵車費對華埠居民造成的經濟壓力遠大於其他富人區，這對華埠而言非常不公平。

陳建閃表示，欲達目的，需要不斷向政府施壓，比如最近剛確認獲得堵車費豁免的華人通勤小巴，就是社區民眾與州眾議員李荣恩(Grace Lee)和州參議員劉醇逸等民選官員共同努力爭取到的一場小勝。

義大利裔律師古奇(Edward J Cuccia)表示，政府宣稱徵收堵車費的目的是減少壅堵。然而作為一個依靠遊客的社區，華埠和小義大利現在的人氣並不夠旺盛，「我們需要更多的壅堵」。

紐約東華協會主席于金山介紹，18日的社區會議需要討論多個層面的問題。首先，最低限度的訴求是為社區居民和業主爭取到盡可能多的優惠減免。更進一步的目標還是要從法律層面阻止這一政策實施。他表示，現在來自新澤西與紐約上州的官員已經發起多項訴訟，而曼哈頓社區究竟是要加入現有的訴訟還是獨立發起新的官司，將是會議上要重點討論的問題之一。

會議時間12月18日(周一)下午6時，地址曼哈頓勿街(Mott St.)62號中華公所二層。

華埠 堵車費 曼哈頓

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