華埠／小義大利 12/18商討反堵車費對策

華埠/小義大利反堵車費聯盟宣布,將於12月18日在中華公所舉辦社區會議,商討下一步維權行動計畫。(記者許君達/攝影)

華埠 /小義大利反堵車費 聯盟(Chinatown & Little Italy Coalition for No Congestion Tax)12月10日宣布,將於本月18日(周一)在曼哈頓 中華公所舉行社區會議,旨在宣講即將實施的曼哈頓堵車費政策對社區的危害,並組織社區各界集思廣益,商討下一步的抵抗行動對策。

參加預告會的大華埠民權聯盟共同主席陳建閃說,曼哈頓華埠和小義大利的商業非常依賴外來顧客,由於華埠聚集了大量的診所和健保機構,一些住在外區的華人顧客也需要經常回來看醫生,而開徵堵車費將極大打擊他們前往華埠的意願。此外,作為整個曼哈頓收費區內平均收入最低的社區,無差別收取15元堵車費對華埠居民造成的經濟壓力遠大於其他富人區,這對華埠而言非常不公平。

陳建閃表示,欲達目的,需要不斷向政府施壓,比如最近剛確認獲得堵車費豁免的華人通勤小巴,就是社區民眾與州眾議員李荣恩(Grace Lee)和州參議員劉醇逸等民選官員共同努力爭取到的一場小勝。

義大利裔律師古奇(Edward J Cuccia)表示,政府宣稱徵收堵車費的目的是減少壅堵。然而作為一個依靠遊客的社區,華埠和小義大利現在的人氣並不夠旺盛,「我們需要更多的壅堵」。

紐約東華協會主席于金山介紹,18日的社區會議需要討論多個層面的問題。首先,最低限度的訴求是為社區居民和業主爭取到盡可能多的優惠減免。更進一步的目標還是要從法律層面阻止這一政策實施。他表示,現在來自新澤西與紐約上州的官員已經發起多項訴訟,而曼哈頓社區究竟是要加入現有的訴訟還是獨立發起新的官司,將是會議上要重點討論的問題之一。

會議時間12月18日(周一)下午6時,地址曼哈頓勿街(Mott St.)62號中華公所二層。