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民調:逾半選民盼市長亞當斯請辭

記者張心╱紐約報導
最新民調顯示，超半數選民希望亞當斯(右)自行辭職，葛謨繼任市長呼聲最高。(州府提供)
最新民調顯示，超半數選民希望亞當斯(右)自行辭職，葛謨繼任市長呼聲最高。(州府提供)

研究機構Slingshot Strategies9日披露的最新民調顯示，紐約市超過半數選民希望市長亞當斯(Eric Adams)自行辭職，而對於繼任人選，前州長葛謨(Andrew Cuomo)、現任市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、前市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)分獲排名前三的支持率。

繼本周初兩份民調顯示亞當斯支持率創下歷史新低後，周末又一份民調佐證了這一觀點。Slingshot Strategies於1日至9日對全市600名選民進行調查，發現52%希望亞當斯立即自行辭職，38%則認為在聯邦調查結果公開前，亞當斯還是可以繼續留任。

對於如果亞當斯因檢查結果不利而立即下台，究竟誰來擔任新市長時，前州長葛謨以22%的支持率排名第一，市公益維護人威廉姆斯以15%的支持率位列第二，前市清潔局局長賈西亞以12%的支持率排名第三。

Slingshot Strategies聯合創始人、民主黨資深顧問史密斯(Evan Roth Smith)說，民調主要是為了測試聯邦調查等一系列事件對亞當斯的影響究竟有多大，結果令他驚覺「紐約市正處於政治動盪期」，不排除亞當斯突然「下台」之後，舉行市長特別選舉的可能性。據悉，前任市主計長斯靜格(Scott Stringer)甚至已經開始為特別選舉做準備。

目前，亞當斯還未對這份新民調發表聲明。此前，6日昆尼別克大學發布的新民調，顯示亞當斯支持率下降到28%，打破了該機構25年來、對紐約市長民調的最低紀錄；5日美國脈動與民調公司指出，葛謨若參選市長，勢必力壓亞當斯，這兩份結果被市長稱為「誤導性的無稽之談。」

但連番的醜聞令他丟失的不僅是選民支持率，還有來自「金主」的捐款。亞當斯此前的支持者、知名銀行家之妻夏菲羅夫(Jean Shafiroff)表示，她決定暫停對亞當斯的捐款，一切等聯邦調查局(FBI)和性侵案水落石出時再說，「我致力於女性維權工作，市長當前的情況讓我陷入矛盾。」

最新民調顯示，超半數選民希望亞當斯自行辭職，葛謨(右)繼任市長呼聲最高。(州府提...
最新民調顯示，超半數選民希望亞當斯自行辭職，葛謨(右)繼任市長呼聲最高。(州府提供)

亞當斯 民調 紐約市

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