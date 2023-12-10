走線者增長快速 角聲提供協助

走線者增長快，角聲提供協助。(記者劉梓祁╱攝影)

隨著最新一輪移民 潮的不斷持續，皇后區法拉盛成為大量華人 「走線 者」的首選目的地，但其在適應新環境的過程中面臨著許多挑戰；為此，隨著聖誕節的臨近，紐約基督教角聲佈道團於9日舉辦「感恩聯歡會」，為該群體提供餐食、衣物以及重要資訊，並幫其解決生活困難，帶來節日溫暖。

儘管距離遙遠且旅途困難重重，但根據政府數據顯示，在過去一年裡，已有超過2萬4000名中國公民在穿越墨西哥進入國內後被捕。在此之前的10年裡，非法越過南部邊境的中國移民數量總和不足1萬5000人。在此背景下，大量華人落腳法拉盛，但仍因語言、文化和資金等限制而面臨諸多困難。

佈道團代表指，在這次活動中，除了提供如衣物等基本生活必需品外，還有文化交流、語言學習以及法律和就業方面的諮詢，均是為了幫助無證華人更好地融入當地社會，並應對在陌生土地上的生活壓力。

聯歡會在張曉軍牧師主持的謝飯禱告中開始，由數十名華人到場領取食物或寒衣，並聽取「走線朋友」的經歷分享，和參加政治庇護流程解讀講座。

角聲事工總幹事兼牧師陳熾表示，許多華人同胞在經過辛苦的旅途後，仍在當地面臨生存和生活質量的重大挑戰，並常常承受著語言障礙、文化差異以及經濟困難，因此需要得到符合普世價值的關愛。陳牧師指出，因房源有限且價格偏高，如今華人走線者面臨最大問題為無法找到住房，亦不願前往庇護所，華人機構也「未必能夠解決」。

他還指，目前針對新移民商務英語及職業技能的華人培訓機構有限，且市府在預算壓力下亦沒有得到來自聯邦的支持，希望未來能夠有更多政府層級提供協助，與社區機構共同合作擴大服務。同時到場的還有市人權局、紐約市民卡服務及市長移民事務辦公室等部門。