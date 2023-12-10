經營近30載 法拉盛香港超市月底歇業港星老闆娘葉玉卿 還曾在疫期「親自上場」服務

法拉盛香港超市將於12月底正式歇業。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛香港 超市將於12月底正式歇業，門店的部門經理表示，關店主要是因為房東想要收回店面，也已經與超市老闆談妥價錢。法拉盛香港超市經營近30載，曾盛極一時，為法拉盛及紐約華社最大的超市，也是一代老移民的回憶。

香港超市的老闆為香港影星葉玉卿的先生胡兆明，他在1994年成立香港超市市場公司，並在同年4月8日在曼哈頓華埠開設了第一家門店，法拉盛的門店也隨後開設，面積約3萬多呎。

法拉盛門店的部門經理戴先生在接受本報採訪時確認，該家門店訂於12月底歇業，關門日期視清倉速度而定，但不會晚於12月31日，曼哈頓及外州門店則仍將照常營業。

「這是一件很突然的事」，他說，在10月，老闆告知此事已定，儘管離租約到期還有一段時間，但猶太裔的房東對該棟樓宇「有需求」，也已與自家超市老闆談妥了價格。華人超市 行業互相認識，附近也有其他華人超市將要開張，老闆已表示，將為超市的員工安排或介紹至其他的超市。

本報記者日前走訪即將關門的香港超市，入口處招貼「租約到期 全場清倉甩賣」的標語，而超市裡的大部分商品，則都已標注「全場八折」，也有部分貨架上的產品已經售罄。

「之前生意挺好，最近這幾周則更好了」戴先生說。收銀台也能看到顧客排著長龍。不過，由於「事發突然」，原為「香港美食城」、後關閉而轉作倉庫的地下一層，仍堆積著不少商品。據了解，2018年11月開設、並在此前裝修了兩年的「香港美食城」，而後因漏水問題無法解決，店家不再交租金，於2020年初關閉。

香港超市的客人張杰克表示，香港超市是老牌超市，在華社家喻戶曉，法拉盛的香港超市也是疫情期間在當地第一家重新開業的店家，當時尚有許多員工不願意上班，老闆娘葉玉卿則戴上口罩和防護手套「親自上場」，說「我們就自己來吧」，堅持重整超市生態並為社區服務，讓他印象非常深刻。