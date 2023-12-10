我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

經營近30載 法拉盛香港超市月底歇業港星老闆娘葉玉卿 還曾在疫期「親自上場」服務

記者鄭怡嫣╱紐約報導
法拉盛香港超市將於12月底正式歇業。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛香港超市將於12月底正式歇業。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛香港超市將於12月底正式歇業，門店的部門經理表示，關店主要是因為房東想要收回店面，也已經與超市老闆談妥價錢。法拉盛香港超市經營近30載，曾盛極一時，為法拉盛及紐約華社最大的超市，也是一代老移民的回憶。

香港超市的老闆為香港影星葉玉卿的先生胡兆明，他在1994年成立香港超市市場公司，並在同年4月8日在曼哈頓華埠開設了第一家門店，法拉盛的門店也隨後開設，面積約3萬多呎。

法拉盛門店的部門經理戴先生在接受本報採訪時確認，該家門店訂於12月底歇業，關門日期視清倉速度而定，但不會晚於12月31日，曼哈頓及外州門店則仍將照常營業。

「這是一件很突然的事」，他說，在10月，老闆告知此事已定，儘管離租約到期還有一段時間，但猶太裔的房東對該棟樓宇「有需求」，也已與自家超市老闆談妥了價格。華人超市行業互相認識，附近也有其他華人超市將要開張，老闆已表示，將為超市的員工安排或介紹至其他的超市。

本報記者日前走訪即將關門的香港超市，入口處招貼「租約到期 全場清倉甩賣」的標語，而超市裡的大部分商品，則都已標注「全場八折」，也有部分貨架上的產品已經售罄。

「之前生意挺好，最近這幾周則更好了」戴先生說。收銀台也能看到顧客排著長龍。不過，由於「事發突然」，原為「香港美食城」、後關閉而轉作倉庫的地下一層，仍堆積著不少商品。據了解，2018年11月開設、並在此前裝修了兩年的「香港美食城」，而後因漏水問題無法解決，店家不再交租金，於2020年初關閉。

香港超市的客人張杰克表示，香港超市是老牌超市，在華社家喻戶曉，法拉盛的香港超市也是疫情期間在當地第一家重新開業的店家，當時尚有許多員工不願意上班，老闆娘葉玉卿則戴上口罩和防護手套「親自上場」，說「我們就自己來吧」，堅持重整超市生態並為社區服務，讓他印象非常深刻。

張杰克也說，皇后區植物園一帶的西邊，開了不少新超市，反觀近北方大道一邊的人流則較以往略顯頹勢，而租金也在年年上漲，使得近年來法拉盛的超市業競爭愈顯激烈。

超市裡的大部分商品，則都已標注「全場八折」，部分貨架上的產品已經售罄。(記者鄭怡...
超市裡的大部分商品，則都已標注「全場八折」，部分貨架上的產品已經售罄。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
香港超市入口，招貼「租約到期 全場清倉甩賣」。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
香港超市入口，招貼「租約到期 全場清倉甩賣」。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
臨近關店，收銀台也能看到顧客排著長龍。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
臨近關店，收銀台也能看到顧客排著長龍。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
原為「香港美食城」、後關閉而轉作倉庫的地下一層，仍堆積著不少產品。。(記者鄭怡嫣...
原為「香港美食城」、後關閉而轉作倉庫的地下一層，仍堆積著不少產品。。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

香港 法拉盛 華人超市

上一則

走線者增長快速 角聲提供協助

下一則

民調:逾半選民盼市長亞當斯請辭

延伸閱讀

紐約法拉盛市中心擬建新校 添加700座位

紐約法拉盛市中心擬建新校 添加700座位
法拉盛小巷性侵華女 涉案色狼被捕

法拉盛小巷性侵華女 涉案色狼被捕
一起控制哮喘 世報健康講座上線

一起控制哮喘 世報健康講座上線
海外崑曲社35周年 10日演出兩場折子戲

海外崑曲社35周年 10日演出兩場折子戲

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區法拉盛地帶附近近日發生一起惡劣性侵事件，警方已公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

2023-12-06 15:50
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
該名華翁日前搭乘地鐵時遭人攻擊。(TikTok截圖)

社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊

2023-12-07 18:29
紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

2023-12-09 16:04

超人氣

更多 >
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先