台灣會館島嶼之聲音樂會 傳達故鄉情

三位來自台灣的器樂演奏家現場演繹多首台灣古典音樂和民謠。(記者邢易霖╱攝影)

台灣會館於9日在法拉盛 舉辦「島嶼之聲」音樂會，由三位器樂演奏家現場演繹多首台灣古典音樂和民謠。所有樂曲均取材自台灣著名作曲家蕭泰然和石青如的音樂作品，旨在讓在美僑胞深刻感受家鄉文化的魅力，以解對故土的思念之情。同時，音樂會致力推廣台灣優秀的音樂作品，促進社區內文化之間的交流，營造豐富的多元文化體驗。

音樂會由來自台灣的長笛演奏者鄭凱真、大提琴演奏者蔡品輝和鋼琴演奏者胡加恩共同演繹，現場，他們表達了自己在異國他鄉的思鄉情感，希望演奏可以為社區民眾和僑胞帶來獨特感受，讓他們在美國不再感受「疏離」，而是培養對當地的「親切感」，用音樂搭建起他們在異國的情感橋樑。

他們的開場曲目是由蕭泰然作曲的「嘸通嫌台灣」(I Love Taiwan)，鄭凱真表示，這首歌來自於一首詩，她用閩南語朗誦詩篇，詩歌傳達了人們對台灣的思念之情，並將台灣生活、土地和文化融入在曲調中。

大提琴演奏者蔡品輝表示，他最喜歡的曲目是石青如的「是春天為我們開門的時候了」，他表示，當下有很多戰爭發生在世界各地，這首歌有正面意義，代表著希望與和平。希望聽眾在音樂中感受到「即使生活在紛亂的城市裡也能獲得一絲溫暖。」

他們在現場還為民眾演奏泰勒(Samuel Coleridge-Taylor)的五首非洲裔曲調，這是一種源自非洲的音樂風格，起源於20世紀70年代的尼日利亞。曲調結合傳統的尼日利亞音樂元素、爵士樂 和高複雜度的鼓樂。