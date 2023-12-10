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年末劫案頻發 華埠搶項鏈 警籲協尋

記者張心／紐約報導
該男子持刀進入Walgreens藥房，搶劫價值150元的物品。(市警局提供)
該男子持刀進入Walgreens藥房，搶劫價值150元的物品。(市警局提供)

臨近年末假期，紐約市扒手似乎也開始「衝業績」，導致曼哈頓近日搶劫案頻發，華埠一名婦女光天化日遭歹徒搶走項鍊，還有乘客在地鐵站被無故奪走手機。

根據市警局(NYPD)消息，上月18日上午8時20分左右，華埠埃塞克斯街(Essex St.)/地蘭西街(Delancey St.)地鐵站口，一名身分不明的男子靠近一名45歲的女性，威脅對方索要財務，強行從其錢包中拿走一條項鍊和十元現金。

市警局表示，受害人不願透露具體身分，其胸部被歹徒抓傷，但拒絕就醫。歹徒得手後則沿著地蘭西街向東逃跑，作案時身穿黑色運動衫、深藍色褲子和白色運動鞋；據監控攝像顯示，歹徒膚色淺，深色短髮，身高約6呎。

本月8日晚間約1時33分，一名22歲女性在14街聯合廣場站(14th Street-Union Square)過旋轉門時，遭一名不明身份的女性接近，突然被其抓住手並奪走手機。受害人見狀阻止，並與歹徒發生肢體衝突，但最終還是被歹徒搶走眼鏡和手機。據監控，作案者為一名年齡約20歲至30歲的淺膚色女性。

警方表示，除了無辜民眾被搶之外，商家也頻繁遭扒手盜竊。上月26日下午2時35分左右，一名男子持刀進入曼哈頓西37街455號的Walgreens藥房，搶劫價值150元的物品，遭27歲的店員阻止時，拿刀威脅對方並攜帶贓物逃離。此外，紐約市出現一夥黑衣劫匪，他們在不到五個月的時間內，在皇后區、布碌崙(布魯克林)和史泰登島三個區共搶劫了20家藥店。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

該女子在14街聯合廣場站奪走一名女子手機並逃跑。(市警局提供)
該女子在14街聯合廣場站奪走一名女子手機並逃跑。(市警局提供)
該男子在華埠地鐵站奪走一名婦女項鍊並抓傷其胸部。(市警局提供)
該男子在華埠地鐵站奪走一名婦女項鍊並抓傷其胸部。(市警局提供)

地鐵站 華埠 紐約市

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