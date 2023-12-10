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法拉盛槍響 警方圍追逮2青少年

記者邢易霖 / 紐約報導
兩名青少年駕駛摩托車與警方對峙追逐。追逐過程中，他們不慎與一輛停在路邊的休旅車相撞，導致摩托車失控。(金山提供)
兩名青少年駕駛摩托車與警方對峙追逐。追逐過程中，他們不慎與一輛停在路邊的休旅車相撞，導致摩托車失控。(金山提供)

法拉盛三福大道(Sanford Ave.)附近日前發生一起追逐事件，兩名青少年駕駛摩托車在繁忙的街道上與警方對峙追逐，然而在追逐過程中，他們不慎與一輛停在路邊的休旅車相撞，導致摩托車失控，摩托車司機被撞飛，兩名青少年最終被警方拘捕。

據報案人稱，8日下午4時過後，在三福大道第22小學附近聽見一群青少年的吵架聲，隨即聽到槍響，看見兩名西語裔青少年乘深色的摩托車逃跑。

警方透露，事件始於他們調查一起槍擊報告。在追查時，他們試圖在法拉盛富蘭克林大道(Franklin Ave.)和邦恩街(Bowne St.)附近攔截涉事的摩托車。然而，摩托車司機並沒有停車，且在富蘭克林大道向東逃離時，沒有在安全道路上行駛。

結果，這輛摩托車不慎與一輛停在路邊且無人駕駛的灰色休旅車發生碰撞。之後，緊隨其後的四名便衣警察立即下車檢查情況，一名警察負責照顧一位躺在地上的青少年，而其他警察則負責追捕另一名青少年。

據悉，駕駛摩托車的是一名16歲的青少年，他的頭部受創傷，被急救人員送往皇后區長老會醫院(New York Presbyterian Hospital Queens)，目前無生命危險，情況穩定。乘坐摩托車的另一位青少年，今年14歲。他的手部有割傷和擦傷，也被送往皇后區長老會醫院，目前情況穩定。整起事件中無警員受傷，也無人被槍擊。

警察在搜查中發現兩名青少年身上攜帶一把彈簧刀和毒品，他們面臨著一系列指控，包括非法持有受控物品、魯莽危害、妨礙政府管理、駕駛機動車躲避警察，以及非法攜帶武器等罪名。

市警局發言人不願透露這次追捕行動和警方攔截摩托車的原因，他說，「目前事件還在調查中，因兩名青少年均未成年，所以不能透露其姓名和相關信息。」

法拉盛 休旅 皇后區

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