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布碌崙貝瑞吉擬建遊民收容所 華社10日抗議

記者顏潔恩／紐約報導
貝瑞吉4大道6530號的空地上，預計將建一間遊民所。(谷歌地圖)
貝瑞吉4大道6530號的空地上，預計將建一間遊民所。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉原是紐約市中少數未有遊民收容所的社區之一，但近期也傳出將在4大道交65街推出一項遊民建案，引發當地華裔居民的廣泛討論和反對；由當地華裔社團和家長組成的「反暴聯盟總會」，定於12月10日(周日)在該選址上舉行抗議活動，呼籲受到影響的民眾積極參與。

據消息指出，目前在4大道交6530號的空地上已豎起擋板，似乎已經開始動工；過去有民選官員透露該收容所將服務退伍軍人家庭，可據市樓宇局的紀錄，該地址將打造一棟七層的單間住房，這是一種收容低收入或單身成年人的住房形式，住客之間需要共享衛生間、廚房和淋浴設施等。

貝瑞吉第十社區委員會表示，11月底才收到市社會服務局(Department of Social Services)的通知，但市樓宇局的紀錄卻顯示，早在5月9日便舉行了諮詢會議，提出了該選址，繼而找到開發商，數個月無論是當局還是民選官員，都無人向社區傳遞消息；儘管社委會尚未聽取建案及進行投票，市府卻已先發制人，在網站上發布消息，建案看起來已成定局。

自201初中爆出華裔學生遭霸凌後，為華人維權為主要目標的「反暴聯盟總會」問世；該聯盟此次籌辦反對遊民收容所的集會，抗議的主力為貝瑞吉和日落公園的屋主和居民。

本身是貝瑞吉居民的創會主席李子清表示，親眼見證當地近年來華裔湧入，置業迅速，一條大道上十戶中有五戶為華裔居民；另外，當地學區也正擴建校舍，一切正往繁榮穩定的方向發展，卻忽然傳出建遊民所的消息，擔憂治安會受到影響，特別是選址距離學校實在太近，令家長感到不安。

該會目前也將抗議的消息傳給當地的民選官員，表示許多在選址一帶居住和工作的家長、業主和商戶，都對該建案提出強烈的反對意願；地點距離學校、日托中心和商店很近，引發人們對社區、商家的安全和福祉的密切關注。

反對者希望社區民眾、議員積極參與抗議，擴大集體的聲音；活動為本月10日(周日)下午2時，地點是布碌崙4大道6530號，更多詳情可撥電至(631)885-9911。

華裔 遊民 布碌崙

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