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曼哈頓華埠監獄重建 華人盼參與招標

記者劉梓祁／紐約報導
市府舉辦華語專場監獄會議。(記者劉梓祁／攝影)
市府舉辦華語專場監獄會議。(記者劉梓祁／攝影)

在曼哈頓華埠引起多年爭議及討論的拘留中心(Manhattan Detention Complex)拆除重建工程，在施工已進行數月之後，即將進入重建階段，市府為此於上周舉辦意見徵集會議，但遭批稱效率及誠意不足；因此，當局8日再度舉辦中文專場會議，希望予華人居民充分機會表達意見。華人代表指，希望監獄後續在招標過程中，能保障華人參與。

負責拆除工程的市設計和建設局(DDC)早前表示，監獄建設項目已通過統一土地利用審查程序(ULURP)，計畫建築高度295呎，容積率(FAR)為10.11，並為市懲教局(DOC)預留125個停車位。同時，其亦提出白街(White St.)走廊和2萬平方呎社區空間等方案。然而，由於首次會議人數眾多且協調有限，華埠居民指意見並未被完全傳達。

為此，市設計和建設局當日再以國語和粵語舉辦會議。在到場近50人中，有多人擔心白街走廊或會成為新的遊民聚集地，間接影響華埠治安和生活環境，希望市府採取加設鐵門、設立開關時間等措施。建築設計代表曾慶雯對此表示，社區監獄作為政府建築，保護安全將成為首要任務，因此會有大量監控探頭裝在走廊中。

關於建築的整體設計，有居民提出，其或存在遮擋華埠自然光線的可能，希望市府探索使用玻璃外牆，從而折射光線的可行性。另外，民主黨65AD區領袖于金山指出，希望監獄後續在招標過程中保障華人參與，尤其是女性群體。他強調，期望市府可保證監獄建設工程有至少15%華人參與，並在招標前向華人建商舉辦說明會。

大華埠民權聯盟執行總監王鏑亦表示，希望市府協助華人登記成為少數族裔和女性企業(M/WBE)，從而參與建設並滿足公共工程的條例要求。王鏑還說，2萬平方呎社區空間應該面向社區，不能為私人單位占為己用。琴棋書畫會的董事長岑灼槐則表示，將由市文化局牽頭的建築外牆藝術設計，也需有華人參與。

華人 華埠 監獄

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