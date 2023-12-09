聯合愛迪生班森賀講座 籲慎防詐騙、冒充員工

在華人健康協會的邀請下，聯合愛迪生電力公司(Con Edison)的外展人員8日於班森賀華社舉辦專題講座。(華康會提供)

在布碌崙 (布魯克林)華人健康協會的邀請下，聯合愛迪生電力公司(Con Edison)的外展人員8日於班森賀華社舉辦專題講座，教當地長者如何識別真正的電力公司員工，以免上當受騙，此外，他們還介紹了一項優惠計畫，符合條件的民眾，可以申請福利 來減輕生活負擔。

客戶外展及教育高級專家羅德里格斯(Jennifer Rodriguez)表示，過去歹徒冒充電力公司員工的事件時有發生，特別提醒長者若遇到有人自稱是員工拜訪，萬萬不要直接開門讓歹徒進屋，讓自己處於危險之中；民眾可隔著門要求對方出示工作身分證，並寫下名字和員工編號，撥打電力公司的電話求證。

此外，她強調電力公司員工從來不會撥電給客戶，要求預付卡(Prepaid card)、詢問銀行卡或信用卡信息、或從Venmo、PayPal、Cash App等電子支付平台要求轉帳，否則威脅切斷電流供應，她呼籲民眾不要上當。

再來，詐騙份子確實可通過某些網路程序，將手機號碼的來電顯示(Caller ID)設成是聯合愛迪生公司，以蒙騙過關；民眾遇到此類情況要多加警惕，可掛掉通話並上網搜尋電力公司的官方號碼，撥打該號碼，以此鑑別是否被真員工找上門。

她也提到，民眾不了解該公司提供的優惠計畫，例如前身為「低收入 者優惠」(Low Income Discount)的能源補助計畫(Energy Affordability Program)，視民眾是否本來就獲得一些聯邦政府提供的福利，可能已自動註冊該計畫；若是擁有白卡(Medicaid)、聯邦公共住房援助、退休軍人養老金、普濟電話服務(Lifeline Telephone Service)等福利，則需另外申請註冊能源補助計畫，可瀏覽conEd.com/EAP填寫資料。

華康會會長陳麗娜表示，聯合愛迪生是每個家庭都依賴的電力供應公司，但很多人對其運作方式並不了解，希望通過這次講座，大家能夠更有效管理帳戶，並獲得有關安全和節能的實用信息；她透露，若非有專人講解，不知道電力公司有好多民眾可以申請的福利，呼籲有需要的人可上網或到華康會，向員工諮詢。