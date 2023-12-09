日落公園失智華翁 失蹤多日家人籲協尋

失蹤多日的廖海先。(家人提供)

一名居住在布碌崙 (布魯克林)日落公園 的八旬華裔老翁，自本月5日起離家後失蹤，至今下落不明；其家屬目前已向紐約市 警報案，透露華翁患有輕微的失智症，希望藉助社區的力量，幫助盡快找到此人。

消息指出，失蹤的華翁是現年88歲的廖海先(Hai Xian Liao)，他單獨居住在4大道4520號的老人公寓內，但每日早上7時至下午3時間都有護理人員上門照顧；他的兒子透露，12月5日護理人員按照往常於下午3時離開，隔日返回公寓時，卻未發現老翁的身影，於是通知其家人。

兒子說，他們後來查看公寓樓前的監控錄像，發現5日下午5時左右，廖海先走出房門下樓，公寓後再也沒有返家；他患有輕微的老年癡呆症，失蹤時僅穿著單薄的黑色長袖衣配黑色背心外套、灰色運動褲、以及藍色拖鞋。

兒子表示現在入冬天氣嚴寒，對父親的健康和安全都非常擔憂，雖然已經向警局報案，但社區人多力量大，希望公眾能幫忙尋找。

據悉，廖海先身高5呎5吋、體重約130磅、褐色眼睛、灰白色頭髮，一家人雖從廣東移民過來，但他本身是北方人、會說流利的中文；若發現廖海先的身影，請立即報警後撥電給(703) 953-0221、(917) 971-4001至其家人。