哥大國際研究所美中百年教育論壇 鼓勵民間交流

哥倫比亞大學教育學院國際研究所舉辦百年紀念活動。(記者張心╱攝影)

哥倫比亞大學 教育學院(Teachers College, Columbia University)國際研究所(International Institute)8日舉辦百年紀念活動,慶祝美國和中國在教育文化領域的多年合作,吸引超過數百位兩國教育學者、官員、學生出席。

主題為「教育文化融合以造福人類」(Cross-Fertilization of Culture and Education for the Common Good)的此場活動,由國際研究所主辦,哥大 中國教育研究中心(Center on Chinese Education)、哥大教育學院全球合作辦公室(Office of Global Engagement)共同協辦,旨在慶祝國際研究所成立百年之際,紀念美中教育交流取得的傑出成果。

哥倫比亞大學教育學院院長貝利(Thomas Bailey)表示,成立於1923年的國際研究所,對國際發展和比較教育領域有傑出貢獻,培養出許多優秀傑出的中國文化和教育學者,包括胡適、陶行知、張伯苓、蔣夢麟、郭秉文、羅家倫等,為中國近現代改革開放和發展留下深遠影響;哥大中國教育研究中心在2000年誕生以來,也為中國和美國教育發展發揮巨大的橋梁作用。

中國駐紐約總領事黃屏也到場發表致詞,稱讚哥倫比亞大學教育學院數年來為中國培養的傑出人才,也鼓勵兩國未來繼續深化民間交流與合作。