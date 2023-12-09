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哥大國際研究所美中百年教育論壇 鼓勵民間交流

記者張心╱紐約報導
哥倫比亞大學教育學院國際研究所舉辦百年紀念活動。(記者張心╱攝影)
哥倫比亞大學教育學院國際研究所舉辦百年紀念活動。(記者張心╱攝影)

哥倫比亞大學教育學院(Teachers College, Columbia University)國際研究所(International Institute)8日舉辦百年紀念活動，慶祝美國和中國在教育文化領域的多年合作，吸引超過數百位兩國教育學者、官員、學生出席。

主題為「教育文化融合以造福人類」(Cross-Fertilization of Culture and Education for the Common Good)的此場活動，由國際研究所主辦，哥大中國教育研究中心(Center on Chinese Education)、哥大教育學院全球合作辦公室(Office of Global Engagement)共同協辦，旨在慶祝國際研究所成立百年之際，紀念美中教育交流取得的傑出成果。

哥倫比亞大學教育學院院長貝利(Thomas Bailey)表示，成立於1923年的國際研究所，對國際發展和比較教育領域有傑出貢獻，培養出許多優秀傑出的中國文化和教育學者，包括胡適、陶行知、張伯苓、蔣夢麟、郭秉文、羅家倫等，為中國近現代改革開放和發展留下深遠影響；哥大中國教育研究中心在2000年誕生以來，也為中國和美國教育發展發揮巨大的橋梁作用。

中國駐紐約總領事黃屏也到場發表致詞，稱讚哥倫比亞大學教育學院數年來為中國培養的傑出人才，也鼓勵兩國未來繼續深化民間交流與合作。

貝利稱，中國教育研究中心以「國際教育論壇」(International Education Symposium)為契機，連結兩國教育專家學者就國際教育議題進行合作，共同探討和規畫未來全球教育藍圖。當日現場推出多場美中專家講座，內容涵蓋探討如何縮小高等教育差距、創造更具包容性、協作性和全球格局的未來，國際組織對全球教育的看法和規畫，以及從跨學科角度解讀國際教育的複雜性等。

中國駐紐約總領事黃屏(右四)到場發表致詞祝賀。(主辦方提供)
中國駐紐約總領事黃屏(右四)到場發表致詞祝賀。(主辦方提供)

哥大 哥倫比亞大學

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