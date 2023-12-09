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新晉華人藝術家 設計禮盒推廣華埠文化

記者范航瑜╱紐約報導
來自廈門的新晉華人藝術家邱薈淇(Huiqi Fay Qiu)，發起了一項名為「唐人」的文化創新項目，挽救曼哈頓華埠的文化傳承。(受訪者提供)
來自廈門的新晉華人藝術家邱薈淇(Huiqi Fay Qiu)，發起了一項名為「唐人」的文化創新項目，挽救曼哈頓華埠的文化傳承。(受訪者提供)

新舊文化和諧共存的曼哈頓華埠，是一座中華文化的活動「博物館」。傳統的中式商店、茶館和街頭小販與美國文化在這裡交匯，勾勒出豐富多彩的畫面。然而近年來，隨著年輕一代華人移民和美國本土藝術家的湧入，第一代移民所建立的傳統華埠文化正面臨著前所未有的挑戰。來自廈門的新晉華人藝術家邱薈淇(Huiqi Fay Qiu)，發起了一項名為「唐人」(Tang Ren)的文化創新項目，挽救曼哈頓華埠的文化傳承。

「唐人」起源於邱薈淇的畢業作品。2020年，她正在攻讀紐約視覺藝術學院的藝術創作碩士學位時，深感疫情席捲城市、經濟低迷之際，曼哈頓華埠小型企業的艱難困境。雖然邱薈淇並非在華埠長大，但這裡帶給了她不少的美好回憶，尤其是熟悉的家鄉風味和親切的中文招牌。她決定通過藝術為這個社區發聲。

最初，邱薈淇計畫製作一部紀錄片，記錄華埠最古老的理髮店之一——上海美髮屋在疫情中的經營狀況。當她發現這家37年的老店竟只剩一個月就要關閉時，她毫不猶豫地拿起鏡頭記錄下了這家理髮店的最後時刻。「整個華埠都在經歷士紳化」，邱薈淇說。許多傳統老店無法跟上時代的步伐，被新興時尚的酒吧所替代。

邱薈淇意識到，僅僅記錄凋零不能真正幫助社區，因此決定升級她的畢業作品。「唐人訂閱禮盒」因此誕生。她與一些商家合作，將各類產品整合到一個盒子裡，如墨水、宣紙等，並以限量版形式推出。每個盒子附帶一份由插畫師或設計師製作的「藏寶地圖」，標記著每個商家的位置和一條最喜歡的唐人街路線，主題內容每季度更新。

項目的收益主要用於採購商品、製作盒子和打印藏寶圖，剩餘的10%將用於下個季度禮盒的製作。首批「唐人訂閱禮盒」共有30份，在華埠等社區的書店和文創店內販售，邱薈淇希望這份地圖能吸引更多人踏上探索曼哈頓華埠的旅程。

邱薈淇印象最深的是一些代代相傳、家族經營的小店。這些店鋪從爺爺奶奶那一輩開始，經過父母的傳承，如今子女們回來幫助經營。「這些商家背後的故事讓我不忍看到他們的珍貴傳統消失，」邱薈淇說。其中一家代代相傳的店鋪佛運玄(Grand Tea & Imports)還慷慨地借給她產品和道具供拍攝宣傳。

邱薈淇16歲離開家鄉廈門，獨自一人前往溫哥華求學，後來又到波士頓攻讀本科學位，最終來到紐約。每到一座城市，她都會拜訪當地的華埠，但她尤其鍾情曼哈頓的華埠。通過「唐人訂閱禮盒」，她希望為這個地方注入新的活力，讓更多人認識和支持「華埠製造」，展示中國傳統文化更具吸引力的一面。

華埠 曼哈頓 疫情

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