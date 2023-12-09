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史島「華埠」聖誕樹點燈 帶動商機

記者顏潔恩╱紐約報導
號稱史泰登島華埠的「新港巷」日前在當地商業改進與多名民選官員辦公室的組織下，完成了聖誕樹亮燈儀式。(取自卡爾社群媒體X)
號稱史泰登島華埠的「新港巷」日前在當地商業改進與多名民選官員辦公室的組織下，完成了聖誕樹亮燈儀式。(取自卡爾社群媒體X)

因不少華裔商家入駐而號稱為史泰登島華埠的「新港巷」(New Dorp Lane)，日前在當地商業改進區(BID)與多名民選官員辦公室的組織下，完成了聖誕樹亮燈儀式；希望該地成為民眾打卡的場所之一，帶動當地商業的發展。

位於史島中區的新港巷，過去便有傳統的義大利餐廳、墨西哥、日式、印度、越南等餐廳入駐；隨著華裔移民湧入史島的人口逐年增加，近幾個月來商業大道空置的店鋪都被許多華裔租下來開設琳瑯滿目的店面，平時也看見不少華人會來到此處逛街，因而獲得史島華埠的稱號。

為更進一步推動當地商業的發展，商業改進區負責人聯合國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、市議員卡爾(David Carr)、史島經濟發展理事會(SIEDC)執行總監Niles French等人，在該區設置了一棵聖誕樹，並於本周完成點燈儀式提前迎接聖誕節；當晚還提供了熱飲和甜點給參與活動的各族裔民眾，並安排聖誕老人與公眾合影。

「聖誕節是一個具有深刻意義的日子，即使不是基督徒，這也是普羅大眾傳遞愛心與溫情的節日」，卡爾表示，並呼籲民眾支持本地產品，若為親朋好友準備禮物，不妨來到該商業大道購物，支持本地小商家。

華裔 華埠 聖誕節

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