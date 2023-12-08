攤位干擾人行道、使用商業炭火爐 黃敏儀提案禁止

市議員黃敏儀在市議會提出兩項新的提案，希望改善紐約市人行道的安全及品質。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛 市議員黃敏儀近日在市議會提出兩項新提案，希望改善紐約市 人行道的安全及品質，其中一項規定政府部門在人行道攤位執照(Stoop Line Stand License)發放前可作現場考察，確定該攤位是否會干擾人行道的使用，另一項則禁止在流動食品推車中使用商業炭火爐。

黃敏儀提出的第1272條提案，要求市交通局在發放或更新人行道攤位執照前，即可到現場考察，即當商家申請使得他們能在公共人行道展示商品的人行道攤位執照時，市交通局即應根據提案要求檢查攤位位置，並按照該地區的行人流量及其他因素，來判定攤位及商品的擺放是否會干擾人行道的使用。而如果市交通局確定攤位不會影響行人的流動，則必須在發放或更新執照以前，以書面的形式批准。

黃敏儀表示，在零售實體店外展示商品是吸引顧客的好方法，但即使商家們遵守所有的規則和法規，攤位仍然可能成為行人的障礙物，在繁忙的商業區，例如法拉盛市中心，即使是合法的攤位也會導致人行道擁擠，而對於諸如長者及行動不便人士等一些最脆弱的社區成員，這一問題尤具挑戰性，「我們的人行道是重要的動脈，是社區互動的傳輸工具，我的提案將確保我們的人行道保持清潔和可見度，讓所有行人都能夠安全無虞地移動」。

第1271提案，則禁止在流動食品推車中使用商業炭火爐，因為由炭火烹飪的食物而產生的污染物和顆粒物，將對空氣質量有重大影響。首次違規者，將被罰款400元，再次違規者，則將罰1600元。多次違規可能導致炭火爐的沒收，而如果炭火爐永久固定在推車上，整個推車也可能被沒收。

黃敏儀表示，她的辦公室接到許多投訴，居民表示，使用炭火爐的食品推車，其產生的煙霧滲入了他們的住宅和建築物。「炭火爐的排放物會導致空氣污染，釋放顆粒及其他污染物，這些汙染物與呼吸問題和其他健康問題有關，包括兒童及長者在內的弱勢群體及居民，不應該生活在有著不必要的健康風險的環境中。我的提案將在平衡充滿活力的街頭食品文化和公共健康之間，幫助推行更可持續及更少有害的烹飪方法」。