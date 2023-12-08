我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

攤位干擾人行道、使用商業炭火爐 黃敏儀提案禁止

記者鄭怡嫣／紐約報導
市議員黃敏儀在市議會提出兩項新的提案，希望改善紐約市人行道的安全及品質。(黃敏儀辦公室提供)
市議員黃敏儀在市議會提出兩項新的提案，希望改善紐約市人行道的安全及品質。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛市議員黃敏儀近日在市議會提出兩項新提案，希望改善紐約市人行道的安全及品質，其中一項規定政府部門在人行道攤位執照(Stoop Line Stand License)發放前可作現場考察，確定該攤位是否會干擾人行道的使用，另一項則禁止在流動食品推車中使用商業炭火爐。

黃敏儀提出的第1272條提案，要求市交通局在發放或更新人行道攤位執照前，即可到現場考察，即當商家申請使得他們能在公共人行道展示商品的人行道攤位執照時，市交通局即應根據提案要求檢查攤位位置，並按照該地區的行人流量及其他因素，來判定攤位及商品的擺放是否會干擾人行道的使用。而如果市交通局確定攤位不會影響行人的流動，則必須在發放或更新執照以前，以書面的形式批准。

黃敏儀表示，在零售實體店外展示商品是吸引顧客的好方法，但即使商家們遵守所有的規則和法規，攤位仍然可能成為行人的障礙物，在繁忙的商業區，例如法拉盛市中心，即使是合法的攤位也會導致人行道擁擠，而對於諸如長者及行動不便人士等一些最脆弱的社區成員，這一問題尤具挑戰性，「我們的人行道是重要的動脈，是社區互動的傳輸工具，我的提案將確保我們的人行道保持清潔和可見度，讓所有行人都能夠安全無虞地移動」。

第1271提案，則禁止在流動食品推車中使用商業炭火爐，因為由炭火烹飪的食物而產生的污染物和顆粒物，將對空氣質量有重大影響。首次違規者，將被罰款400元，再次違規者，則將罰1600元。多次違規可能導致炭火爐的沒收，而如果炭火爐永久固定在推車上，整個推車也可能被沒收。

黃敏儀表示，她的辦公室接到許多投訴，居民表示，使用炭火爐的食品推車，其產生的煙霧滲入了他們的住宅和建築物。「炭火爐的排放物會導致空氣污染，釋放顆粒及其他污染物，這些汙染物與呼吸問題和其他健康問題有關，包括兒童及長者在內的弱勢群體及居民，不應該生活在有著不必要的健康風險的環境中。我的提案將在平衡充滿活力的街頭食品文化和公共健康之間，幫助推行更可持續及更少有害的烹飪方法」。

法拉盛 紐約市

上一則

周末好去處／五大道步行街 過節購物兩相宜

下一則

華埠人力中心職業介紹會 將推新一輪培訓

延伸閱讀

黃敏儀提2新案 改善人行道安全及品質

黃敏儀提2新案 改善人行道安全及品質
強拉華女小巷性侵 警緝法拉盛色狼

強拉華女小巷性侵 警緝法拉盛色狼
福建馬頭聯誼會成立 千人齊聚

福建馬頭聯誼會成立 千人齊聚
街頭攤販聚集市政廳 華人發聲

街頭攤販聚集市政廳 華人發聲

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區法拉盛地帶附近近日發生一起惡劣性侵事件，警方已公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

2023-12-06 15:50
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
紐約皇后區3日早上發生一起家庭悲劇，導致四人死亡，其中包括兩名兒童；兇嫌在刺傷兩名到場的警察後，被警方擊斃。(Citizen截圖)

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

2023-12-04 06:24
大都會運輸署(MTA)在皇后區試運行新地鐵檢票口 ，首批八個檢票口在E、J 和 Z線的Sutphin Blvd.-Archer Ave站亮相，旨在應對去年該機構損失6.9億元資金的逃票危機。(取自MTA官網)

MTA防逃票 新玻璃面板門地鐵檢票口亮相

2023-12-06 06:40

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員