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流感、新冠、RSV盛行 醫師籲戴口罩打疫苗

記者高雲兒／紐約報導
位於法拉盛天景商城的CVS店中，一些華人在此打流感疫苗。(記者高雲兒／攝影)
位於法拉盛天景商城的CVS店中，一些華人在此打流感疫苗。(記者高雲兒／攝影)

紐約州衛生廳報告指近來流感案例明顯增加，同時新冠肺炎和呼吸道融合病毒RSV也在流行，因此建議民眾戴好口罩，並打疫苗，如有症狀要儘快測試與治療。

根據州衛生廳，紐約州各地確診的流感病例一直在穩步上升，截至11月25日的前一周，紐約市以外地區的病例增加了34%，紐約市病例增加了21%。

與去年相比，今年的情況相對溫和，但比兩年前糟；截至2022年11月26日的一周，全州有超過2萬7000例實驗室確診病例，而今年為4061例，在2021年類似的一周內，有1137例實驗室確診病例。

法拉盛執業的內科醫生朱自強表示，除了流感，新冠肺炎和RSV也盛行，並因為發燒、咳嗽、肌肉痛、喉嚨痛等相似症狀，讓人難以區分，「所以首先做測試很重要，可以在家做，也可到診所」；他表示，每年11月底和12月底是流感開始流行的時期，而打流感疫苗是最好的預防措施，「因為疫苗要兩周見效，所以在流感高峰開始前的9月和10月打最好」。

在位於法拉盛天景商城的CVS店中，一些華人在此打流感疫苗，今年剛大學畢業的華裔女生Sophia說，她馬上要去曼哈頓醫院做護理工作，「為了預防被病人感染， 我覺得防患於未然比較好」。

為了保護像Sophia這樣的醫護人員，衛生廳官員在6日宣佈，因為流感在紐約各地流行，未接種疫苗的醫護人員必須戴上口罩；醫生朱自強表示，因為流感是飛沫傳播，戴上口罩也可以有效預防。

他還指出，華人對流感疫苗有一些誤解，「第一是很多人覺得有過敏症狀，打疫苗是否有影響，其實食物過敏、季節性過敏對打流感疫苗沒影響；第二是有人認為今年打了疫苗，是不是以後每年都要打？其實每年流感病毒類型不同，第二年可以選擇打，也可以選擇不打」。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的估計，在全國範圍內，本流感季至少將有180萬人患病，1萬7000人住院，1100人死亡；迄今為止，本季度已有八名兒童因流感死亡。

流感疫苗 口罩 法拉盛

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