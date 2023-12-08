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華埠人力中心職業介紹會 將推新一輪培訓

記者范航瑜／紐約報導
CMP華埠人力中心召開職業介紹會，將推出職業培訓。(記者范航瑜／攝影)
CMP華埠人力中心召開職業介紹會，將推出職業培訓。(記者范航瑜／攝影)

華埠人力中心(CMP)12月7日下午在其位於華埠的辦公室舉辦了一場空氣調節系統(HVAC)職業信息講座，向與會者介紹即將舉行的職業培訓課程，並徵集意見。此次活動還邀請遠大科技集團(美國)主任(New York Broad USA Inc.)Eric Gong和偉生不換水龍蝦缸公司創始人Wilson Fung(S&W Wilson Inc.)，為民眾介紹相關工作機會。參與培訓課程後順利畢業的學員，將有可能獲得就業機會。

華埠人力中心職業發展主任Sonya Lin說，課程的具體時間和費用尚未確定，可能免費提供，也有可能需要學員支付一定的工具和教材費用。通常情況下，培訓周期通常為三至四個月，每周20至25小時。具體的上課時間有可能安排在下午1至4時。為了達到最好的教學效果，這一課程要求學員現場學習，並在公司實驗室中接受實踐培訓。不提供在線課程。除基本的職業培訓以外，華埠人力中心還將為學員提供基本的語言培訓，幫助學員瞭解課程涉及的專業術語。

Eric Gong表示，遠大目前正在招聘技術支持工程師和暖通冷氣機服務技術員。遠大科技集團成立於1988年，目前有3000餘名員工，其美國分公司成立於1997年。遠大的核心產品和服務包括冷氣機、能源、清潔空氣與可持續建築。

Wilson Fung主要介紹了偉生的招聘條件。申請者需要具備高中學歷，能熟練運用基本英語，最好擁有物理或科學學習背景。此外，申請者應具備在HVAC的實際工作經驗。合格的申請者需要通過EPA 608考試，包括1型(小型電器)、2型(高壓)和3型(低壓)。具體的資格時長將根據申請者的教育背景和相關工作經驗而定。

本次宣講會結束後，與會者都參與了CMP的調查，分享自己對職業培訓最感興趣的方面。這些反饋將幫助華埠人力中心更好地設計課程，有效地滿足學員的需求，確保培訓課程能夠切實結合參與者的職業發展目標。

華埠人力中心位於華埠55 Chrystie Street二樓。辦公時間：每周一至周五的上午9時至下午5時。

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