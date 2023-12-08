曲怡文爭連任 近百人出席籌款晚會

州參議員曲怡文與女兒和丈夫。(記者顏潔恩／攝影)

代表布碌崙 (布魯克林)8大道 、班森賀等華社的第17選區州參議員曲怡文將於明年爭取連任，近百位支持者日前在8大道酒樓為她舉行生日慶祝暨競選籌款晚會，為她的下一個任期做準備。

曲怡文為布碌崙區首位亞裔女性州參議員。她說，在2023年前六個月的州議會會期內，她在州府奧伯尼(Albany)參與了逾200個提案，由她本人發起的便有31個，其中六個已簽署成法案；下半年，她把關注點轉到布碌崙社區，積極走訪街道、拜訪小商家、參加公眾會議，並通過舉辦超過50場社區活動與當地居民互動，了解他們的需求，她的辦公室也聯袂支持了約300場社區活動。

據她了解，布碌崙南區目前仍面臨許多問題，例如電單車和電動滑板車使用的鋰電池引發的火災隱患、電單車在人行道上魯莽行事等；她表示要處理的問題很多，不會浪費自己和選民的時間，絕對會卯足全力確保選區的權益和安全，對於自己的表現，她感到滿意。

除此之外，今年華人 關注的諸多事件中也有曲怡文辦公室出力，例如華裔耆老在公園遭惡少騷擾、日落公園租客錘殺案、8大道賭檔猖獗等，她因積極介入受到不少華人的稱讚；曲怡文說，她的辦公室目前提供15種語言的服務，民眾若遇到任何問題都可積極求助。

她說，通過這一年來自己的表現，她已向去年支持並為她投票的選民做出了證明，自己沒有辜負他們的期望，她也希望用這份政績來贏取當時並未支持她的選民的信任。

對於明年的選舉，曲怡文表示將全力以赴，看到民眾踴躍出席籌款晚會，也讓她對勝選信心十足；籌款晚會當晚除大批華裔社區領袖外，曲怡文的政治啟蒙導師、前州眾議員白彼得(Peter Abbate)也出席晚宴，為她加油打氣；他呼籲支持者繼續動員身邊人為她拜票，助她順利連任。