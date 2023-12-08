美首家中國「喜茶」曼哈頓開張 茶飲市場競爭加劇

喜茶全國首店落地曼哈頓。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 作為全國華人 最多的城市，是中式餐飲選擇最豐富的地區之一，其中包括源自台灣的奶茶飲品，在過去多年迅速普及、成為文化符號；現在又一來自中國大陸的連鎖茶飲品牌8日(今日)在曼哈頓 開業，在引來年輕群體叫好之餘，勢必加劇同業競爭。

有市民發現，來自中國的「喜茶」品牌已於月前在時報廣場(Times Square)一帶選址進駐，並在外部貼出商標的同時趕工裝潢。這讓年輕群體十分期待。位於深圳的喜茶總部表示，此店作為在美國的首店，於8日開始營業。

曼哈頓門店開業，標誌著喜茶在海外加速擴張。今年8月以來，該店在英國、澳洲、加拿大等地連續開設首家門店，均受到當地華人社區歡迎。8日曼哈頓店開業後，該店還以買一贈一、第二杯半價等活動促銷。

作為當下最受歡迎茶飲品牌之一，喜茶於2012年以「皇茶」為名始於廣東江門，後由於商標問題改名為「喜茶」。目前全球共有3000餘家門店。

從深圳來到紐約協調開業事務的負責人表示，首店合夥人在今年夏天選定，為擁有20餘年餐飲業經驗的華人，在國內外均管理有門店。她還說，明年喜茶仍有計畫繼續在美國開店，地點將在東西兩岸大城市，在紐約也有擴張計畫。

分析人士指出，曾多年堅持直營的喜茶開放加盟，為應對激烈競爭和營收下滑的局面，並在海外市場尋求新的增長點。

然而，數據顯示2019年到2022年間，亞裔為主城市群中奶茶店數量增長超過60%，喜茶將面對激烈的市場競爭。 奶茶品牌CoCo美東負責人林經理表示，紐約市內已有至少200個茶飲品牌，且「幾乎每周都有新店開張」，因此如何持續經營，成為行業難點，且「內地模式」能否奏效仍待觀望。

林經理說，喜茶作為注重營銷的「第四代茶飲店」，以「飲料甜點化」為人熟知，在開業前三個月必將對華社帶來影響，但其能否得到其他族裔群體青睞還是未知數。他說，奶茶店目前在華人中已無競爭空間，外部群體才是後續發展重點，如何吸引中意單一口味飲品的白人等群體將是新賽道。