我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

美首家中國「喜茶」曼哈頓開張 茶飲市場競爭加劇

記者劉梓祁／紐約報導
喜茶全國首店落地曼哈頓。(記者劉梓祁／攝影)
喜茶全國首店落地曼哈頓。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市作為全國華人最多的城市，是中式餐飲選擇最豐富的地區之一，其中包括源自台灣的奶茶飲品，在過去多年迅速普及、成為文化符號；現在又一來自中國大陸的連鎖茶飲品牌8日(今日)在曼哈頓開業，在引來年輕群體叫好之餘，勢必加劇同業競爭。

有市民發現，來自中國的「喜茶」品牌已於月前在時報廣場(Times Square)一帶選址進駐，並在外部貼出商標的同時趕工裝潢。這讓年輕群體十分期待。位於深圳的喜茶總部表示，此店作為在美國的首店，於8日開始營業。

曼哈頓門店開業，標誌著喜茶在海外加速擴張。今年8月以來，該店在英國、澳洲、加拿大等地連續開設首家門店，均受到當地華人社區歡迎。8日曼哈頓店開業後，該店還以買一贈一、第二杯半價等活動促銷。

作為當下最受歡迎茶飲品牌之一，喜茶於2012年以「皇茶」為名始於廣東江門，後由於商標問題改名為「喜茶」。目前全球共有3000餘家門店。

從深圳來到紐約協調開業事務的負責人表示，首店合夥人在今年夏天選定，為擁有20餘年餐飲業經驗的華人，在國內外均管理有門店。她還說，明年喜茶仍有計畫繼續在美國開店，地點將在東西兩岸大城市，在紐約也有擴張計畫。

分析人士指出，曾多年堅持直營的喜茶開放加盟，為應對激烈競爭和營收下滑的局面，並在海外市場尋求新的增長點。

然而，數據顯示2019年到2022年間，亞裔為主城市群中奶茶店數量增長超過60%，喜茶將面對激烈的市場競爭。 奶茶品牌CoCo美東負責人林經理表示，紐約市內已有至少200個茶飲品牌，且「幾乎每周都有新店開張」，因此如何持續經營，成為行業難點，且「內地模式」能否奏效仍待觀望。

林經理說，喜茶作為注重營銷的「第四代茶飲店」，以「飲料甜點化」為人熟知，在開業前三個月必將對華社帶來影響，但其能否得到其他族裔群體青睞還是未知數。他說，奶茶店目前在華人中已無競爭空間，外部群體才是後續發展重點，如何吸引中意單一口味飲品的白人等群體將是新賽道。

喜茶代表則指，「市場內卷」可視為對消費者和行業發展有利，並會認真研究競品。

喜茶全國首店落地曼哈頓。(記者劉梓祁／攝影)
喜茶全國首店落地曼哈頓。(記者劉梓祁／攝影)

華人 曼哈頓 紐約市

上一則

布碌崙華人聚居區致命爭執 1死1重傷

下一則

國會第3選區議員補選 民主黨提名蘇奧齊

延伸閱讀

紐約裝攝像頭監控噪音 違規最重罰2500元

紐約裝攝像頭監控噪音 違規最重罰2500元
曼哈頓堵車費方案 MTA通過

曼哈頓堵車費方案 MTA通過
進曼哈頓多花15元 MTA委員會批了…堵車費最快明春開收

進曼哈頓多花15元 MTA委員會批了…堵車費最快明春開收
紐約居大不易 逾43萬中低收入者搬離

紐約居大不易 逾43萬中低收入者搬離

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區法拉盛地帶附近近日發生一起惡劣性侵事件，警方已公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

2023-12-06 15:50
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
紐約皇后區3日早上發生一起家庭悲劇，導致四人死亡，其中包括兩名兒童；兇嫌在刺傷兩名到場的警察後，被警方擊斃。(Citizen截圖)

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

2023-12-04 06:24
大都會運輸署(MTA)在皇后區試運行新地鐵檢票口 ，首批八個檢票口在E、J 和 Z線的Sutphin Blvd.-Archer Ave站亮相，旨在應對去年該機構損失6.9億元資金的逃票危機。(取自MTA官網)

MTA防逃票 新玻璃面板門地鐵檢票口亮相

2023-12-06 06:40

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員