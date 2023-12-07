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黃敏儀提2新案 改善人行道安全及品質

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
市議員黃敏儀在市議會提出兩項新的提案，旨在改善紐約市人行道的安全及品質。(黃敏儀辦公室提供)
市議員黃敏儀在市議會提出兩項新的提案，旨在改善紐約市人行道的安全及品質。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛市議員黃敏儀近日在市議會提出兩項新的提案，旨在改善紐約市人行道的安全及品質，其中一條規定有關部門在人行道攤位執照(Stoop Line Stand License)發放前可進行現場考察，確定該攤位是否會干擾人行道的使用，另一條則禁止在流動食品推車中使用商業炭火爐。

黃敏儀提出的第1272條提案，要求市交通局在在發放或更新人行道攤位執照前，即可到現場考察，也就是說，當商家申請使得他們能在公共人行道展示商品的人行道攤位執照時，市交通局即應根據提案要求檢查攤位位置，並按照該地區的行人流量及其他因素，來判定攤位及商品的擺放是否會干擾人行道的使用。而如果市交通局確定攤位不會影響行人的流動，則必須在發放或更新執照以前，以書面的形式批准。

黃敏儀表示，在零售實體店外展示商品是吸引顧客的好方法，但即使商家們遵守所有的規則和法規，攤位仍然可能成為行人的障礙物，在繁忙的商業區，例如法拉盛市中心，即使是合法的攤位也會導致人行道擁擠，而對於諸如長者及行動不便人士等一些最脆弱的社區成員，這一問題尤具挑戰性，「我們的人行道是重要的動脈，是社區互動的傳輸工具，我的提案將確保我們的人行道保持清潔和可見度，讓所有行人都能夠安全無虞地移動。」

第1271提案，則禁止在流動食品推車中使用商業炭火爐，因為由炭火烹飪的食物而產生的污染物和顆粒物，將對空氣質量有重大影響。首次違規者，將被罰款400元，再次違規者，則將罰1600元。多次違規可能導致炭火爐的沒收，而如果炭火爐永久固定在推車上，整個推車也可能被沒收。

黃敏儀表示，她的辦公室收到了許多投訴，居民反應，使用炭火爐的食品推車，其產生的煙霧滲入了他們的住宅和建築物。「炭火爐的排放物會導致空氣污染，釋放顆粒及其他污染物，這些污染物與呼吸問題和其他健康問題有關，包括兒童及長者在內的弱勢群體及居民，不應該生活在有著不必要的健康風險的環境之中。我的提案將在平衡充滿活力的街頭食品文化和公共健康之間，幫助推行更可持續及更少有害的烹飪方法。

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