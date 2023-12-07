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紐約市警公共信息辦公室 多元團隊亮相

記者劉梓祁／紐約報導
市警信息部門調整後首次全體亮相。(記者劉梓祁／攝影)
市警信息部門調整後首次全體亮相。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警(NYPD)主要負責信息公開事務的公共信息辦公室(DCPI)在8月迎來新任副局長後，該部門陣容面貌一新，有包括華裔在內的多位不同族裔背景警員加入，以提高工作效率和多元化；在假日季到來之際，他們於6日舉辦慶祝活動，並攜全體成員首次集體亮相。

在今年8月於皇后區警察學院舉行的晉升典禮中，曾在公共信息辦公室任職多年的謝帕德(Tarik Sheppard)，榮升負責該部門的市警總局副局長。他履新後，便著手一系列內部人事調配，讓更多不同族裔背景警員加入隊伍，以便更好地服務移民和少數族裔群體，其中包括華人社區。其後，包括巡官張明桓、副督察張仕興和警佐林文品等在警界服務多年，也熟悉華人社區的警官，均被選拔進入這一部門。

謝帕德致詞表示，新公共信息團隊反映了警察部門的多樣性化和包容性，將對信息傳播和媒體合作帶來顯著影響。此外，謝帕德還討論了部門內的變化和改進，包括新部門的添加和部門名稱的變更。據介紹，目前公共信息辦公室下屬有任務分配部門、媒體通訊單位、重大事件小組、媒體關係部、國際媒體聯絡組、高級通訊團隊、社交媒體單位和新聞、採訪與電視團隊等。

一同出席的還有月前履新的警長聯絡組助理局長林桂安。他強調，警局採取措施為更好服務華人等群體，是為了強化與多元社區的聯繫和理解，以確保所有市民都能感受到平等和尊重。林桂安說，希望通過社區聯絡官和更多社區活動，達到團結社群的的目的，營造更加安全的社會環境。

據了解，公共信息辦公室日前新增了19名來自不同文化和背景的制服警員，目前共有73位文職人員和制服警官。知情人士說，他們已經接管電影電視部門，並正考慮接管處理表演藝術等相關警務活動的部門。

華人 紐約市 皇后區

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