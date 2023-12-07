我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

福建馬頭聯誼會成立 千人齊聚

記者鄭怡嫣／紐約報導
美國福建馬頭聯誼會在法拉盛舉辦成立大會暨就職典禮。(記者鄭怡嫣／攝影)
美國福建馬頭聯誼會在法拉盛舉辦成立大會暨就職典禮。(記者鄭怡嫣／攝影)

美國福建馬頭聯誼會5日晚在法拉盛舉辦首屆成立大會慶典暨新職員就職典禮，中國駐紐約總領館領事邢玉臨和趙新星、法官李昌永、僑界宗親領袖與馬頭鄉親共千餘人齊聚一堂，共襄盛舉。

聯誼會首屆主席鄭天棟說，馬頭村的鄭氏後裔已傳承了28代，至今已有925年歷史。自18世紀以來，馬頭村的鄉親們就開始湧入美國尋求機會，如今馬頭鄭氏最龐大的海外族群便是在美國，截至2023年，全美已有逾千位馬頭鄉親，大部分住在紐約，多數從事建築、裝修、裝潢行業，也有女性從事美甲與護理工作，他本人來美打拚也已24年，從事建築及房地產投資行業。

鄭天棟說，經過一年多的籌備，成立馬頭聯誼會旨在秉持著團結、友愛、互助的原則，爲維護各位會員的利益和未來共享發展的平台而不懈努力，計畫在明年購買一個固定的會所，使海外鄉親也能有一個溫馨的家，並將持續為在馬頭鄉村的老人提供福利。

該會議長鄭存文表示，馬頭聯誼會是在美國合法註冊的非營利組織，管理團隊由理事會和執行委員會組成，將更好服務廣大的美國馬頭鄉親，並提供一個團結互助的平台。老華僑鄭禮寶表示，感謝主席、議長、理事們及每一位會員的辛勤付出，也對聯誼會未來的茁壯發展充滿了期許和憧憬。

福州市長樂區僑務辦公室、福州市長樂區海外聯誼會、福州市長樂區人民政府營前街道辦事處、福建長樂海內外荥陽鄭氏宗親總會、福州市長樂區營前街道馬頭村民委員會、馬頭村老年人協會、馬頭村敬老院等發來賀電、賀函。

法拉盛 投資 房地產

上一則

大都會博物館展珍品 含中國古畫、台灣書法

下一則

特許學校「成功學院」辦招生說明

延伸閱讀

貢獻社區多年「高大哥」成僑界楷模

貢獻社區多年「高大哥」成僑界楷模
福州傳統諸神 布碌崙8大道巡街

福州傳統諸神 布碌崙8大道巡街
海試時間外界猜 中軍方：福建艦按計畫繫泊試驗

海試時間外界猜 中軍方：福建艦按計畫繫泊試驗
中國第3艘軍艦「福建艦」 傳已展開電磁彈射測試

中國第3艘軍艦「福建艦」 傳已展開電磁彈射測試

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
皇后區法拉盛地帶附近近日發生一起惡劣性侵事件，警方已公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

2023-12-06 15:50
紐約州數萬駕車人或因缺乏視力檢測，面臨駕照暫停。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

2023-11-30 06:33
紐約皇后區3日早上發生一起家庭悲劇，導致四人死亡，其中包括兩名兒童；兇嫌在刺傷兩名到場的警察後，被警方擊斃。(Citizen截圖)

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

2023-12-04 06:24

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情