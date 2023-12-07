福建馬頭聯誼會成立 千人齊聚

美國福建馬頭聯誼會在法拉盛舉辦成立大會暨就職典禮。(記者鄭怡嫣／攝影)

美國福建馬頭聯誼會5日晚在法拉盛 舉辦首屆成立大會慶典暨新職員就職典禮，中國駐紐約總領館領事邢玉臨和趙新星、法官李昌永、僑界宗親領袖與馬頭鄉親共千餘人齊聚一堂，共襄盛舉。

聯誼會首屆主席鄭天棟說，馬頭村的鄭氏後裔已傳承了28代，至今已有925年歷史。自18世紀以來，馬頭村的鄉親們就開始湧入美國尋求機會，如今馬頭鄭氏最龐大的海外族群便是在美國，截至2023年，全美已有逾千位馬頭鄉親，大部分住在紐約，多數從事建築、裝修、裝潢行業，也有女性從事美甲與護理工作，他本人來美打拚也已24年，從事建築及房地產投資 行業。

鄭天棟說，經過一年多的籌備，成立馬頭聯誼會旨在秉持著團結、友愛、互助的原則，爲維護各位會員的利益和未來共享發展的平台而不懈努力，計畫在明年購買一個固定的會所，使海外鄉親也能有一個溫馨的家，並將持續為在馬頭鄉村的老人提供福利。

該會議長鄭存文表示，馬頭聯誼會是在美國合法註冊的非營利組織，管理團隊由理事會和執行委員會組成，將更好服務廣大的美國馬頭鄉親，並提供一個團結互助的平台。老華僑鄭禮寶表示，感謝主席、議長、理事們及每一位會員的辛勤付出，也對聯誼會未來的茁壯發展充滿了期許和憧憬。

福州市長樂區僑務辦公室、福州市長樂區海外聯誼會、福州市長樂區人民政府營前街道辦事處、福建長樂海內外荥陽鄭氏宗親總會、福州市長樂區營前街道馬頭村民委員會、馬頭村老年人協會、馬頭村敬老院等發來賀電、賀函。