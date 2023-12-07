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市警109分局 表彰3華裔輔警

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛轄區市警109分局5日晚在法拉盛喜來登酒店舉行輔警表彰及感謝晚宴，邀請輔警及他們的親友歡聚一堂，享用豐盛晚餐，感謝輔警的無私奉獻。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛轄區市警109分局5日晚在法拉盛喜來登酒店舉行輔警表彰及感謝晚宴，邀請輔警及他們的親友歡聚一堂，享用豐盛晚餐，感謝輔警的無私奉獻。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛轄區市警109分局5日晚在法拉盛喜來登酒店舉行輔警表彰及感謝晚宴，邀請輔警及親友歡聚一堂，享用豐盛晚餐，感謝輔警的無私奉獻；華裔輔警張俊華(Chun Wah Cheung)、林慧英(Wai Ying Lam)、甘晉榮(Jin Rong Kam等，因過去一年表現佳，獲得表彰。

109分局有86名輔警，在皇后區北區的八個分局中輔警人數最多，人數在全市分局中也排前列，其中有輔警督察一名、輔警警官、巡官各三名，輔警警佐六名，輔警警員73名；輔警大都有全職工作，利用休息時間做輔警志願工作，並不獲得報酬，經常的工作是在大型活動中幫助警員維持秩序，109分局歡迎更多民眾加入輔警。

參加輔警30多年的張俊華獲得年度輔警督導獎(Supervisor of the Year)，作為郵差，他已為輔警工作貢獻了數千小時；這不是他首次獲獎，「幫助別人我也很享受」；張俊華表示，將在之後的五年、十年繼續擔任輔警工作，「不會退休的啦」。

獲得年度輔警警員獎(Officer of the Year)的林慧英也是第三年獲獎，但她對此謙虛表示，因為有時可以在家工作，她比別人有更多的時間來幫忙，「而且我也可以認識很多朋友」；經朋友介紹來的林慧英說，她已推荐身邊更多朋友做輔警。

剛加入輔警一年多的甘晉榮獲得年度輔警新兵獎(Rookie of the Year)，本職為律師助理的他，因為聽說這個幫助社區的機會，便報名參加，且因為來自馬來西亞，他除了國粵英語，還會馬來語，「很榮幸獲得這個獎，希望未來繼續服務社區的初心」。

市警皇后北區勤務指揮中心指揮官巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)發言讚揚輔警，「你們每天都是這個社區的眼睛和耳朵，感謝你們貢獻自己的時間...感謝你們願意為更大的利益做出貢獻」。

眾議員金兌錫、市議員黃敏儀出席感謝輔警以及109市警分局警員的付出，州參議員劉醇逸向輔警頒發表揚狀，國會眾議員孟昭文也派代表參加。

華裔輔警張俊華(左一起)、林慧英、甘晉榮等三名輔警，因過去一年表現佳，獲得表彰。...
華裔輔警張俊華(左一起)、林慧英、甘晉榮等三名輔警，因過去一年表現佳，獲得表彰。(記者高雲兒／攝影)

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