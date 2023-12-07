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學生用人工智慧作弊 紐約州居前三

記者邢易霖╱紐約報導
一項新研究顯示，各州有大量學生利用人工智慧(AI)在學習中作弊，紐約州以13.2次的搜尋量排名第三。(美聯社)
一項新研究顯示，各州有大量學生利用人工智慧(AI)在學習中作弊，紐約州以13.2次的搜尋量排名第三。(美聯社)

一項新研究揭示各州有大量學生正利用人工智慧(AI)在學習中作弊，其中紐約州名列前茅。

研究顯示，猶他州學生利用人工智慧最為嚴重。在過去的12個月中，猶他州的平均AI搜尋量最高，每10萬人中有18.1次搜尋，主要是在撰寫論文時尋求人工智慧的協助。麻州位列第二，平均每10萬人有13.3次搜尋，而紐約州以13.2次的搜尋量排名第三。

這項排名是由諾托托普斯專家諾特羅奇(Nootroedge)創建，他通過分析「人工智慧論文寫手」在谷歌上的搜尋量，並將數據與各州的人口數量相匹配，從而確定哪些地區的學生最願意使用AI在學習上作弊。研究顯示，羅得島州排名第四，平均搜尋量每10萬人為13.1次。德州的平均搜尋量為13次，排名第五。

據BestCollege最近的一項調查，超過51%的學生在過去一年裡在學業上遇到了問題或挑戰，許多人難以集中精力並在截止日期前完成學業。由於最近使用人工智慧作弊的學生越來越多，許多學校和學院實施了人工智慧檢查程序來檢測使用情況，這給目前嚴重依賴人工智慧幫助的學生帶來了巨大風險。

另一方面，研究數據指出，南達科他州(South Dakota)被稱為「最誠實的州」，其搜尋量最低，每10萬人僅5.6次。阿拉斯加州緊隨其後，搜尋量為6.4次。其他使用人工智慧相對較少的州包括德拉瓦州、蒙大拿州(Montana)和懷俄明州。這些州使用「人工智慧論文寫手」的平均搜尋量最低，且擁有全美最刻苦、最努力的學生群體。

此外，學生們還搜尋「剽竊檢查器」、「如何寫論文」和「如何有效學習」等熱門關鍵詞，顯示他們對學術完整性的關切，以及表明他們希望深入了解更多學科基礎知識。在面對學習困難時，專家建議學生可以尋求人工智慧的在線幫助，但強調使用「人工智慧論文寫手」可能會被視為抄襲。同時，專家還推薦一些天然保健品，如巴柯巴(Bacopa)和左旋茶氨酸(L-theanine)，保持腦部活力，提高學生注意力，使學習變得高效。

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