新移民高中 學生要求改校名

由於近期社會上關於移民的政治問題和經濟緊張氣氛 不斷升高，新移民高中的一些學生提議修改學校名稱。(取自X平台)

皇后區 一所移民 高中的學生會日前提出修改學校名稱的要求，這一舉動在當地引起廣泛討論和關注。原名為新移民高中(Newcomers High School)的這所學校，主要招收來自世界各地不同國家的新移民學生，以提供英語課程和協助他們適應新環境。然而，由於近期社會上關於移民的政治問題和經濟緊張氣氛不斷升高，學生們開始感受到學校的名稱可能會帶來負面影響。

這所學校是紐約市最大的移民高中，由於其鄰近皇后區長島市 新開設無證客收容所，在過去的兩個學年中，吸引了比市內其他學校更多的移民學生。據教育局紀錄，該校學生數從兩年前的800人增加到目前的1400多人。學校旨在為學生提供更有針對性的支持，協助新移民學生順利適應美國生活。

該校學生代表稱，「新移民(Newcomers)」這個詞彙在當今社會中可能會引起不必要的誤會，尤其在反移民言論加劇的情況下，學生擔心學校的名稱會讓人產生負面聯想，影響學校形象和學生之間的身分認同。不僅引起學生們「歸屬感」的問題，還會擔心他們容易「遭遇仇恨犯罪」。

還有一些學生說，他們考慮是否該首先選擇就讀不同學校。他們感到在入學地點上缺乏選擇權，似乎被迫進入新移民學校體制。儘管這樣的學校提供與同儕建立聯繫、得到語言發展支持的優勢，但由於以英語為母語的學生減少，他們認為錯過了提高英語水平的機會。他們期望入學時有更多選擇。

該校學生代表進一步指出，「Newcomers」這個名字並不準確，因為該校高年級學生中至少有50名是在美國出生的美國公民。這些學生曾在國外居住一段時間後返回美國，而學校的名字卻給他們貼上了「標籤」。

對於這一提議，校方表示尊重學生意見，他們將與學生代表和當地社區成員深入對話，不僅在尊重學生需求的同時，還要平衡考慮學校歷史、社區認同和教育價值等多方面因素。目前，學校尚未確定是否更改名稱，預計將在未來幾周內進行進一步討論。