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大都會博物館展珍品 含中國古畫、台灣書法

記者許君達╱紐約報導
董陽孜為台灣當代知名書法家之一，她將於2024年受邀在紐約大都會博物館創作新作品。圖為董陽孜出席台灣的個展。(本報檔案照)
董陽孜為台灣當代知名書法家之一，她將於2024年受邀在紐約大都會博物館創作新作品。圖為董陽孜出席台灣的個展。(本報檔案照)

紐約大都會藝術博物館近日公布2024年的部分展覽計畫，其中將於明年2月至6月舉辦的「視覺與詩歌：中國繪畫的詩意」(Vision and Verse: The Poetry of Chinese Painting)特展，展出博物館的館藏珍品，帶領觀眾穿越從「詩經」到唐詩的世界，在詩的意境中欣賞中國古代畫作。此外，來自台灣的書法家董陽孜也將於明年年底帶來兩幅巨幅作品，用於博物館大堂的裝飾。

詩歌在中國已經有2000年的傳統，並與書和畫一道，成為中國傳統藝術的三大支柱。後世很多藝術作品都從古代詩詞歌賦中獲取靈感。「視覺與詩歌」特展將著重探討中國古代畫家在創作過程中如何與詩歌建立聯繫，並在他們的筆下呈現出帶有詩意色彩的形象。特展將展出90件中國古代書畫作品，並為觀眾講解它們是如何受到「詩經」、唐詩以及佛教禪宗的靈感啟發，展品絕大部分都是大都會博物館的館藏珍品。

生於上海、後移居台北的董陽孜是台灣當代知名書法家之一。她借鑑中國古代書法名家的書寫風格，將漢字的結構、美感與三維空間聯繫起來，深度融合傳統漢字書法與西方抽象畫的構圖方式，推動書法藝術在概念和構圖上的發展，並因此而獨步天下。

大都會博物館除了基於豐富的館藏策畫主題展覽外，每年也會邀請全球藝術家主場創作新作品。董陽孜將於明年11月參與大都會博物館大堂系列委託創作項目，計畫以博物館大堂的規格創作兩幅大幅書法作品。

「視覺與詩歌」特展展覽時間為2024年2月3日至6月16日，位置為館內二層210至216展廳。董陽孜作品展覽時間為2024年11月21日至2025年4月8日，展覽位置為館內大堂。詳情查詢https://www.metmuseum.org/exhibitions/upcoming。

即將展出的清乾隆時期水彩畫家華冠的水彩畫作品。(取自大都會博物館官網)
即將展出的清乾隆時期水彩畫家華冠的水彩畫作品。(取自大都會博物館官網)

博物館 書法 大都會

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