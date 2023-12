大都會博物館展珍品 含中國古畫、台灣書法

董陽孜為台灣當代知名書法家之一,她將於2024年受邀在紐約大都會博物館創作新作品。圖為董陽孜出席台灣的個展。(本報檔案照)

紐約大都會 藝術博物館 近日公布2024年的部分展覽計畫,其中將於明年2月至6月舉辦的「視覺與詩歌:中國繪畫的詩意」(Vision and Verse: The Poetry of Chinese Painting)特展,展出博物館的館藏珍品,帶領觀眾穿越從「詩經」到唐詩的世界,在詩的意境中欣賞中國古代畫作。此外,來自台灣的書法 家董陽孜也將於明年年底帶來兩幅巨幅作品,用於博物館大堂的裝飾。

詩歌在中國已經有2000年的傳統,並與書和畫一道,成為中國傳統藝術的三大支柱。後世很多藝術作品都從古代詩詞歌賦中獲取靈感。「視覺與詩歌」特展將著重探討中國古代畫家在創作過程中如何與詩歌建立聯繫,並在他們的筆下呈現出帶有詩意色彩的形象。特展將展出90件中國古代書畫作品,並為觀眾講解它們是如何受到「詩經」、唐詩以及佛教禪宗的靈感啟發,展品絕大部分都是大都會博物館的館藏珍品。

生於上海、後移居台北的董陽孜是台灣當代知名書法家之一。她借鑑中國古代書法名家的書寫風格,將漢字的結構、美感與三維空間聯繫起來,深度融合傳統漢字書法與西方抽象畫的構圖方式,推動書法藝術在概念和構圖上的發展,並因此而獨步天下。

大都會博物館除了基於豐富的館藏策畫主題展覽外,每年也會邀請全球藝術家主場創作新作品。董陽孜將於明年11月參與大都會博物館大堂系列委託創作項目,計畫以博物館大堂的規格創作兩幅大幅書法作品。