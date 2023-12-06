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高中生校園持刀行凶 15歲生腹部被刺

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙中木的Edward R. Murrow高中，5日早上傳出有學生在校園內遭另一名學生持刀刺傷。(谷歌地圖)
布碌崙中木的Edward R. Murrow高中，5日早上傳出有學生在校園內遭另一名學生持刀刺傷。(谷歌地圖)

擁有約四分之一華裔學生、位於布碌崙(布魯克林)中木(Midwood)的Edward R. Murrow高中，5日早上傳出有學生在校園內遭另一名學生持刀刺傷，送往醫院搶救暫未有性命危險；據悉，涉案者也是該校學生，目前在逃，不過警方已掌握到對方的身分，正在追查中。

位於L大道1600號的Edward R. Murrow高中在早上9時20分許，傳出一名15歲的少年在一棟教學樓的三樓，被人用刀刺中腹部；他隨後被送往瑪摩利醫院搶救，傷勢並無大礙，其家長也案發後接獲通知，趕往醫院探望孩子。

警方到場後，詢問了多名目擊整個過程的幾名學生，欲確定受害者和涉案人之間的關係、兩人事先是否因什麼原因引發爭執等；據悉，涉案者是該校17歲的學生，傷人後已逃出校園，下落不明，最後一次被看見時身穿黑色外套、黑色運動長褲和戴著黑色帽子。

消息也指出，紐約市警學校安全部門(New York City Police Department School Safety Division)認識涉案學生，已掌握到他的身分和信息，警員也到其家中搜查，但未見蹤影；由於涉案人全都未成年，警方至今未透露雙方的身分。

「學生的安全和福祉是我們的首要任務，紐約市警學校安全部門在案發後已第一時間採取行動，警員和急救人員都趕到現場救援」，市教育局稍後發布聲明表示，原本學校因此宣布進入封鎖狀態，目前也已解除。

選區包括該校的羊頭灣市議員韋娜芙(Inna Vernikov)在案發後也向警方了解案情，表示對案件感到憤怒，指出校方應給出交代，解釋為什麼允許學生攜帶刀子等武器進入校園，導致其他學生、教職員等人的安全備受威脅。

紐約市 布碌崙 教育局

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