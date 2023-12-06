懸缺兩月 市警109將有新局長

今年夏天，市警104分局抓獲兩名盜竊郵件的竊賊，科爾曼(右)曾和國會眾議員孟昭文舉行記者會，向民眾傳授郵件防竊竅門。(記者高雲兒／攝影)

轄管皇后區 法拉盛地區的市警109市警局長職位空缺兩月後，現任市警104分局的局長科爾曼(Kevin Coleman)將在近日接任109分局局長一職。

原109分局局長、副督察(Deputy Inspector)霍爾(Louron E. Hall)，10月初調任成為市警交通部門(Transportation Bureau)高速公路指揮官(NYPD Highway District Commanding Officer)後，該分局局長職位便一直空缺。

根據知情人消息，現104分局局長科爾曼即將在近日履新；科爾曼2003年加入紐約市警局，是一名公開的同性戀者，曾在位於曼哈頓 下城的第六分局、哈林東區的第25分局、布朗士 區(Bronx)的第43和第52分局、曼哈頓西區的第10分局工作，去年年中擔任位於皇后區西部的104分局局長副督察；巧合的是，科爾曼當時也是從霍爾手中接過104分局警徽。

科爾曼曾表示，他的工作方法是盡可能多與社區接觸，包括與利益相關者和民選官員晤面、參加當地活動、在社交媒體上積極參與以及參加社區會議，以聽取民眾呼聲；今年夏天，104分局成功抓獲兩名盜竊郵件的竊賊，科爾曼曾和國會眾議員孟昭文召開記者會，向民眾傳授郵件防竊竅門。