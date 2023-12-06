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華人按摩店連遭搶 2嫌開槍傷人又性侵

記者高雲兒／紐約報導
皇后區近日有一個兩人團夥流竄，專門針對華人按摩店搶劫和強姦，不到10天內已犯案四起，除了搶劫還出手傷人；警方稱，已逮捕兩名嫌犯。(紐約市警局提供)
皇后區近日有一個兩人團夥流竄，專門針對華人按摩店搶劫和強姦，不到10天內已犯案四起，除了搶劫還出手傷人；警方稱，已逮捕兩名嫌犯。(紐約市警局提供)

皇后區近日有一個兩人團夥流竄，專門針對華人按摩店搶劫和強姦，甚至出手傷人，在不到10天內已犯案四起；警方5日表示，已經逮捕其中一名嫌犯，正在追緝另一人。

根據警方，第一樁案件發生在11月26日晚11時10分，兩男嫌進入位於牙買加大道185-09號的牙買加按摩中心(Jamaica Massage Spa)，並向店內一名43歲男子、一名45歲女子和一名49歲女子展示了攜帶的槍和刀，隨後搶走了三部手機和約5000元現金，徒步向東逃離至牙買加大道，案件中無人受傷。

隨後在本月2日晚上7時50分，其中一男嫌進入位於自由大道(Liberty Avenue)113-19號的閃亮按摩中心(Shining Massage Spa)，故技重施展示了槍，要求一名57歲女子交出財物；當該女子試圖逃脫時，男嫌將她摔在地上並用槍擊打她的臉，然後搶走了她的手機和700元現金，徒步逃走；受害女子因臉部和腿部受傷，被送往牙買加醫院。

不到一小時，在當天晚上8時39分，一男嫌進入牙買加大道123-21號的ch168按摩店，他出示槍械，要求一名45歲女子交出的財物，當受害者表示沒有現金或財物時，該男嫌企圖對其進行性侵犯；隨後該嫌犯開槍，擊中了一名52歲男子的腹部，然後逃離，沒有帶走財物；52歲男子之後被送往牙買加醫院，情況危急。

4日下午3時40分，一男嫌再次進入位於牙買加大道112-21號的太陽按摩店(Sun Spa)，並出示槍枝，要求一名50歲女子帶他去一個私人房間；進入房間後，該男嫌用槍頂著受害者的頭部，對她性侵犯；這名男子隨後從女子那裡拿走了190元，還從另外兩名42歲女子處拿走了數額不詳的現金，之後這名男子徒步逃跑，方向不明。

據悉，這四家按摩店均為華人經營的按摩店，除了受槍傷的52歲男子，其他受害者均為華裔；其中一名男嫌4日被逮捕，他是今年40歲的Unman Shahab，報住在118街111-18 號；目前他被控有謀殺未遂、強姦、性虐待、四項搶劫、兩項襲擊、企圖襲擊、非法持有武器和威脅等多項罪名。警方正在全力追緝另外一名嫌犯。

嫌犯二。(紐約市警局提供)
嫌犯二。(紐約市警局提供)
嫌犯一。(紐約市警局提供)
嫌犯一。(紐約市警局提供)

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