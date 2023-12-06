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霍楚與近百官民力挺堵車費 反對聲浪：我們沒錢

記者范航瑜／紐約報導
大都會運輸署(MTA)執行長利博(Janno Lieber)5日出席集會，大讚徵收堵車費的好處。(記者范航瑜／攝影)
大都會運輸署(MTA)執行長利博(Janno Lieber)5日出席集會，大讚徵收堵車費的好處。(記者范航瑜／攝影)

面對針對進入曼哈頓60街以南的車輛收取堵車費方案的強烈反對聲，近百名支持堵車費計畫的官員和民眾5日在紐約聯合廣場(Union Square)組織集會。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和多名大都會運輸署(MTA)官員出席支持，大力推介該計畫的好處。

「這將是一個深具轉變性的計畫。我們將投資這個有110年歷史的交通系統，這樣它就能在未來110年間持續保持競爭力，」霍楚表示。

大都會運輸署執行長利博(Janno Lieber)補充道，「大都會運輸署系統的財政安全，使得長島鐵路和地鐵的乘客數量都在穩步增加，也使得通勤者每天都能享受到更可靠的服務」。

據大都會運輸署官員介紹，堵車費方案旨在改善紐約的公共交通系統。這筆資金會投入到幫助建設連接布碌崙(布魯克林)和皇后區的區際快速路(Interborough Express)、完成地鐵信號系統的現代化、實現更頻繁的列車服務等項目中。

這一方案若實施，進入曼哈頓60街以南地區的車輛每天將支付至少15元的堵車費。像卡車這樣的大型車輛每天可能須支付高達36元。但支持者表示，這項計畫帶來的好處大於經濟上的不便。Katrina Terk就是現場支持者的其中一員。她是一名學生，也是紐約公共利益研究小組(New York Public Interest Research Group, NYPIRG)的項目協調員。她表示，堵車費能夠促使更多的人使用公共交通，減少汽車的排放量，最終幫助保護環境，因此她選擇支持堵車費。

該方案同樣面臨不小反對之聲。現場有人舉牌寫著「向堵車費說不，因為我們沒有錢」。12月4日，新澤西州民主黨聯邦眾議員高特海默(Josh Gottheimer)與紐約州共和黨聯邦眾議員勞勒(Michael Lawler)召開記者會宣布，他們將共同領導跨黨派的「反堵車稅法案」(Anti-Congestion Tax Act)。

MTA董事會成員預計將於6日針對該方案投票。方案若通過，MTA會在推出計畫之前進行為期四個月的公共意見調研。堵車費最快可能在明年4月徵收。

堵車費 大都會 MTA

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