我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

布碌崙火災樓允租客返屋 華人房東卻拒供暖氣熱水

記者顏潔恩／紐約報導
位於布碌崙5大道交43街一棟四層公寓，兩年前突發火災。(記者顏潔恩／攝影)
位於布碌崙5大道交43街一棟四層公寓，兩年前突發火災。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園一棟四層公寓兩年前突發火災，華裔房東被指從一開始便拖延維修工程，拒讓租客返屋，遭幾名西語裔租客告上法院；事情發展至今，法院已允許市樓宇局撤掉清空令、允許租客重返家園，不過房東仍未提供暖氣、熱水等便利設施，令租客想回也別無他法，非常惱怒。

2021年12月，位於布碌崙5大道交43街一棟四層公寓的一樓房間內發生火災，導致所有的租客被迫搬離；此後，布碌崙房屋法院的法官指示華人房東，趕緊對公寓燒毀的部分作出維修，並示意市樓宇局在2022年3月前解除清空令，但由於房東拖延維修工程，造成當局一共花了19個月的時間才解除禁令。

今年10月31日，當局在完成最後的審查後，由法官命令允許租客返回公寓；不過，代表幾名租客向房東興訟的法律援助協會(Legal Aid Society)律師Nell Hirschmann-Levy表示，雖對租客而言，這是一個反映在法律程序上的勝利，但就算租客們重返家園，他們的居住環境還是沒有得到改善，始終無法過安穩日子。

他指出，房東多次無視法官的裁決，不僅到現在未供給熱水、暖氣等基本設施給租客們，該樓作為租金穩定公寓，房東卻改變了公寓的布局，已將單位以更高的價格租給新租戶，無視與原本租客的租賃；租客和其律師表示，這起事件揭示了房屋在經歷火災等災難發生後的重建速度緩慢，且當房東利用這些情況為自己謀取好處時，無法對他們採取有效的執法。

房東的代理管理人楊Jane就此事被法官詢問時表示，改變公寓的布局是為了促進租客的生活環境，至於將至少兩個單位出租給新的租客，她的回答是，以為舊租客不打算重返公寓。

針對以上情況，法官11月作出裁定，指房東因蔑視法院而面臨處罰，除非他們願意支付租客的法律費用；為房東辯護的江源律師事務所，對於該案的詳情暫時不給予任何回覆。

租客 房東 布碌崙

上一則

遠離世界屋脊 講述藏人的故事

下一則

福州傳統諸神 布碌崙8大道巡街

延伸閱讀

紐約布碌崙中木高中15歲少年 校園內遭同學刺傷

紐約布碌崙中木高中15歲少年 校園內遭同學刺傷
紐約市最被忽視歷史景點 布碌崙占二

紐約市最被忽視歷史景點 布碌崙占二
布碌崙校園霸凌者傳羞辱影片 家長怒責

布碌崙校園霸凌者傳羞辱影片 家長怒責
「更安全法」上路1年多 全美收繳1300把槍

「更安全法」上路1年多 全美收繳1300把槍

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

全美房價最貴百大郵區 紐約華埠上榜 長島2地躋身前十

2023-11-28 15:52
紐約州數萬駕車人或因缺乏視力檢測，面臨駕照暫停。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

2023-11-30 06:33
紐約皇后區3日早上發生一起家庭悲劇，導致四人死亡，其中包括兩名兒童；兇嫌在刺傷兩名到場的警察後，被警方擊斃。(Citizen截圖)

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

2023-12-04 06:24

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭