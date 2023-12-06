布碌崙火災樓允租客返屋 華人房東卻拒供暖氣熱水

位於布碌崙5大道交43街一棟四層公寓，兩年前突發火災。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)日落公園一棟四層公寓兩年前突發火災，華裔房東 被指從一開始便拖延維修工程，拒讓租客 返屋，遭幾名西語裔租客告上法院；事情發展至今，法院已允許市樓宇局撤掉清空令、允許租客重返家園，不過房東仍未提供暖氣、熱水等便利設施，令租客想回也別無他法，非常惱怒。

2021年12月，位於布碌崙5大道交43街一棟四層公寓的一樓房間內發生火災，導致所有的租客被迫搬離；此後，布碌崙房屋法院的法官指示華人房東，趕緊對公寓燒毀的部分作出維修，並示意市樓宇局在2022年3月前解除清空令，但由於房東拖延維修工程，造成當局一共花了19個月的時間才解除禁令。

今年10月31日，當局在完成最後的審查後，由法官命令允許租客返回公寓；不過，代表幾名租客向房東興訟的法律援助協會(Legal Aid Society)律師Nell Hirschmann-Levy表示，雖對租客而言，這是一個反映在法律程序上的勝利，但就算租客們重返家園，他們的居住環境還是沒有得到改善，始終無法過安穩日子。

他指出，房東多次無視法官的裁決，不僅到現在未供給熱水、暖氣等基本設施給租客們，該樓作為租金穩定公寓，房東卻改變了公寓的布局，已將單位以更高的價格租給新租戶，無視與原本租客的租賃；租客和其律師表示，這起事件揭示了房屋在經歷火災等災難發生後的重建速度緩慢，且當房東利用這些情況為自己謀取好處時，無法對他們採取有效的執法。

房東的代理管理人楊Jane就此事被法官詢問時表示，改變公寓的布局是為了促進租客的生活環境，至於將至少兩個單位出租給新的租客，她的回答是，以為舊租客不打算重返公寓。

針對以上情況，法官11月作出裁定，指房東因蔑視法院而面臨處罰，除非他們願意支付租客的法律費用；為房東辯護的江源律師事務所，對於該案的詳情暫時不給予任何回覆。