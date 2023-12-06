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遠離世界屋脊 講述藏人的故事

記者許君達／紐約報導
余詩韻(Amy Yee)(右)與藏族學者策旺仁增(Tsewang Rigzin)對談，分享她的寫作經歷。(記者許君達／攝影)
余詩韻(Amy Yee)(右)與藏族學者策旺仁增(Tsewang Rigzin)對談，分享她的寫作經歷。(記者許君達／攝影)

華裔記者余詩韻(Amy Yee)今年出版了新書「遠離世界屋脊」(Far From the Rooftop of the World)，詮釋離散在世界各地的藏人群體的故事。余詩韻近日在紐約亞洲協會(Asia Society)參與座談，分享她的寫作故事與她對離散藏人群體堅韌且充滿希望地在故土之外開枝散葉的感觸。

「遠離世界屋脊」是一部非虛構作品，透過三個主要受訪人物的經歷串連起藏人數十年來在故土遭受鎮壓、流亡海外以及對自身文化身分的傳承的歷史。余詩韻的父母來自香港，她曾長期在「金融時報」、彭博社等媒體任職。她介紹，自己此前曾以背包客的身分走訪過西藏，後來又在印度接觸到了更多的流亡藏人。她在對比下發現，離散藏人可以自由表達，而他們生活在高壓統治下的同胞卻沒有機會，因此她才會選擇離散藏人作為採訪的對象和寫作的主體。

在採訪和寫作過程中，余詩韻認為最令她印象深刻的莫過於離散藏人群體對於自身文化身分的完好保存。她說，她訪談過的很多年輕世代藏人都出生在海外，從未踏足過原鄉，但無論是在印度還是在美國，他們幾乎都能被人一眼認出是與眾不同的藏人。在書中，余詩韻用了一整個章節介紹離散藏人社區的教育體系建設。在印度的藏人學校一方面會與印度的主流教育體系接軌，學習普世性的知識，同時也很強調自身語言、文化、歷史、地理以及宗教方面的傳承。

余詩韻介紹，她曾走訪過印度南方最大的藏人社區Bylakuppe，那裡原為一片野象橫行的熱帶叢林，與青藏高原的自然環境如同隔世。最初的藏人先驅者到達後，篳路藍縷，在歐洲農業專家的指導下，開闢出豐饒的玉米農場，並建設起了規模宏大且原汁原味的藏式建築群。她認為，此番景象可以看作一種隱喻：一方面，藏人的文化傳統在中國遭遇嚴酷的打壓，但另一方面，離散藏人的積極開拓，將他們的獨特文化播撒到了世界各地的土壤之中。

余詩韻透露，自己的華裔面孔，令同事朋友起初對她與藏人打交道都心存擔憂。不過，她所接觸到的藏人全部非常熱情且開放。一名接受採訪的年輕僧人告訴她：我們恨中國政府，但我們不會仇恨中國人。

印度 華裔 香港

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