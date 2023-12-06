福州傳統諸神 布碌崙8大道巡街

由美國琅岐寨上境海岭山理事會主辦的尊奉「五位顯侯、四位將軍」巡街活動，日前在布碌崙8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)

華人 鄉土信仰在美國生根發展，由美國琅岐寨上境海岭山理事會主辦的尊奉「五位顯侯、四位將軍」巡街活動，日前在布碌崙 (布魯克林)8大道 舉行，參與者在活動結束後於華人酒樓舉行「慶祝張將軍千秋聖誕」晚會；此次為福州傳統神遊習俗活動首次在8大道舉行，吸引不少人駐足觀看。

據主辦方解釋，福州以具有濃烈道教色彩的地方信仰著稱，特別琅岐島每個鄉村都供奉有「地頭神」，而五位顯侯和張邱薛蔣四位將軍正是琅岐衙前寨上境天仙府供奉的神明，深受長樂、連江、亭江、琯頭、猴嶼等地民眾的敬仰；隨著8大道福州移民不斷湧入，拜祭神明的福建民間傳統信仰也在這裡開枝散葉。

琅岐寨上境海岭山理事會會長陳起銘說，20年前幾位神明從中國大陸被迎接來美國，供奉在華埠，直到三年前移步至布碌崙8大道；隨後受新冠疫情影響，幾年來都沒能舉行傳統慶祝活動，此次終於能夠進行，鄉親們感到非常熱切。

當日在管樂隊領隊下，遊行隊伍從7大道58街的道場一路遊行至8大道55街，鄉親們身穿喜慶的紅衣，手捧神像、神偶、令旗、燈籠和貢品等行進，一路上吸引民眾圍觀；他們隨後來到海悅酒樓舉辦慶祝晚宴，近400名鄉親出席。