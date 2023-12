投訴遭報復性解雇 2華女復職並獲賠90%薪酬

按摩女工田小青(左前藍衣者)和馮淑蓮(右前紅衣者)被報復性解雇後,已與雇主達成和解,除復工外,也獲得賠償。圖為二人今年9月在工作的「華夏良子」店外抗議。(記者許君達/攝影)

兩名因向上級投訴而遭到報復性解雇的華人按摩女 工近日表示,她們已成功與雇主達成和解,得以重返崗位,並獲得失業期間所損失薪酬的90%數額作為賠償。

根據此前的報導,當事人田小青和馮淑蓮2021年進入位於曼哈頓 中城的「華夏良子」按摩店工作;一年後,由於她們認為公司新的薪酬制度與標準不合理,因而帶頭向業主反映。然而,店方不僅未回應積極回應她們的意見,反而通過店面經理向員工傳達指示,禁止員工之間相互談論雇用條款及批評老闆。2022年11月,田小青和馮淑蓮再次聯絡業主投訴後,即迅速遭到解雇。

兩位女工認為自己遭到了報復性對待,因而由法拉盛工人中心代理、向全國勞工 關係委員會(National Labor Relations Board,簡稱NLRB)提出申訴。

經調查,NLRB認定該按摩店業主違反了「全國勞工關係法」(National Labor Relations Act)以及「全國勞工關係委員會條例」(Rules and Regulations of the National Labor Relations Board)中嚴格禁止雇主對於工人參與集體維權行動進行打擊報復的規定。

田小青和馮淑蓮表示,曼哈頓「華夏良子」業主劉瀟喆(DJ Liu)現已同意二人復工,並賠償她們一整年工資的90%。據熟悉情況的人士表示,她們中有一人為全職工作,獲賠的整年工資超過6萬元,另一名兼職工作者也得到了超過1萬元的賠償。兩名女工對老闆同意和解的態度表達了感謝,並表示希望她們的成功能鼓勵更多工人在面對不公正對待的時候團結一致、勇敢發聲。