州府徵收「堵車費」 2國會議員指斂財衝擊商家

紐約州共和黨籍聯邦眾議員勞勒(中)解釋紐約州即將收取的「堵車費」將對兩州商業，尤其是小型企業所帶來的負面影響。(記者范航瑜／攝影)

新澤西州 民主黨籍聯邦眾議員高特海默(Josh Gottheimer)與紐約州共和黨籍聯邦眾議員勞勒(Michael Lawler)4日上午在下東區的Il Posto餐廳舉行記者會指出，紐約州即將在曼哈頓60街以南徵收的「堵車費 」，將對兩州商業，尤其是小型企業帶來負面影響。

Il Posto店主Julio Pina居住在新澤西。開車駕駛是他生活和工作中必不可少的一部分。他說，紐約市 物價高，他常需要開車去較遠的大型市場採購。除了現有的通行費、汽油和停車場外，15元的堵車稅將使Il Posto的許多外地遊客減少來紐約，將嚴重打擊像Il Posto這樣的小型企業。包括Il Posto在內的56家紐約商鋪和組織已簽署聯名信反對收取堵車費。

國會議員勞勒指出，新的堵車費不過是州府斂財的手段，旨在填補財政上10億元的缺口。除去目前已經存在的17元過橋費，日常通勤者還將會面臨每年近4000元的擁擠費。然而實際上，堵車費不僅對紐約市堵車和汙染的改善作用微乎其微，還會嚴重損害新澤西州的空氣質量。

高特海默和勞勒將共同領導跨黨派的「反堵車稅法案」(Anti-Congestion Tax Act)，暫停運輸部對大都會運輸署(MTA)項目的補助金，直至所有新澤西和紐約的車主都能免除堵車費。此外，他們還將提出修改美國稅法的提案，以提供與堵車稅相等的聯邦稅收抵免。

他們還計畫宣布一項集體訴訟，要求進行全面的交通環境研究。此外，高特海默的「留在新澤西」(Stay In Jersey)法案已簽署成為新澤西法律。根據該法案，對於那些允許其新澤西僱員在新澤西工作的州外企業，新澤西州府將提供相應的補助金。

勞勒分享了他認為可行的治理堵車的手段，例如建設一個更完善、準時和安全的地鐵系統，限制網約車等數量，修繕道路等等。他指出，紐約市目前許多道路都被沿街商戶和餐廳所占據。這部分空間如果能被利用起來，將大大減輕道路負擔。