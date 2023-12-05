皇后區威利點開發審查 社區組織場外抗議

法拉盛第七社區委員會4日舉辦線下會議，投票表決皇后區威利點(Willets Point)項目二期計畫的土地審查程序，遭到社區組織皇后區鄰居聯合會抗議。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 第七社區委員會4日舉辦線下會議，投票表決皇后區威利點(Willets Point)開發項目二期計畫的土地審查程序，但該計畫卻遭到了社區組織皇后區鄰居聯合會(Queens Neighborhoods United)的抗議，稱居民並不能從中蒙利。

威利點建案旨在打造集體育和娛樂於一體的休閒目的地，一期計畫的修復工作已經完成，二期計畫占地23畝，將包含一家擁有250間客房的酒店、1400套平價屋、以及一座含2萬5000個座位的足球 場。

4日晚的第七社區委員會會議上，委員會成員為該項目的「統一土地利用審查程序」(ULURP)投票；委員會成員傅鶴鳴表示，一旦通過，將會立刻動工，「相信將為法拉盛社區帶來很多商機」。

但同時，皇后區鄰居聯合會在開會會場外抗議，表示這個項目不符合本地居民的需要，因為如果真的建成，周邊租金勢必增加，治安也會更難管理，「我們負擔不起，市府聲稱這是為了讓我們得利而建造的，如果這真的是為了幫助皇后區居民更多地參與足球，為什麼不為法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)提供資金呢?」

皇后區鄰居聯合會表示需要真正惠民的設施，「周邊地區主要由移民和工人階級社區組成，幾十年來一直被忽視，我們需要的是真正的平價住房、學校、公共社區、綠地，同時增加交通和公共基礎設施、並加強醫療保健等」。

該組織還質疑，市府決定在同一地塊，即花旗球場周邊空地建賭場，「他們只是想要將土地私有化...最後得利的只是百萬富翁」。