美東茗茶品酒協會換屆 鍾文忠接會長

鍾文忠成為美東茗茶品酒協會第三任會長，他表示將在品茶賞酒的同時，致力於宣傳台灣，讓台灣得到更多認可。(記者高雲兒╱攝影)

「美東茗茶品酒協會」於3日在法拉盛 舉行換屆儀式，鍾文忠成為第三任會長，他表示將在品茶賞酒的同時，致力於宣傳台灣，讓台灣獲得更多認可。

3日晚，鍾文忠從上一任會長陳樹波手中接過印信，成為新會長；鍾文忠曾擔任新澤西台商會會長、現任中華民國 僑務顧問、客家委員會諮詢委員、世界台灣商會聯合總會顧問，過去曾多次舉辦個人慈善演唱會，幫助台灣弱勢族群。

鍾文忠戲稱他等待成為會長已等了四年，他說這個協會的成員都有品茗品酒的愛好，成員們有一定的財力，都是社團現任或前任的負責人，更重要的是，他們在利用品茗品酒的機會，為社區公益事業出謀劃策，出錢出力；他表示，「只要社區需要我們，我們就在這裡；我們會幫助台灣在美國成長的第二代，致力於讓大家認同台灣。」

卸任會長陳樹波在兩年任期內，多次舉辦品酒講座，增進會員對酒類的知識，提升大家的生活品質和品味，平時更熱心公益；在新冠疫情 期間，他捐贈了大批的口罩、防護物資和食物給紐約的四家醫院。