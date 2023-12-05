華裔音樂人 曼哈頓奏出中國「山水」

裴嘉迪在曼哈頓音樂學院演奏中國音樂「山·水」。(裴嘉迪提供)

華人 女子五重奏組合「鳳還巢」的首席雙簧管樂手裴嘉迪近日在曼哈頓 音樂學院舉行演奏會，演奏了一齣由中國音樂名家創作的管弦樂協奏曲「山．水」。這首樂曲用聲音的形式描繪了中國的山河景觀，表達一種和平與靜美的寓意。這也是她第二次在國際舞台上演奏。

「鳳還巢」組合全部由就讀於國際著名學府的中國音樂人組成，成員除裴嘉迪外，還有鋼琴、小提琴、中提琴和大提琴樂手。「山．水」由95歲的中國作曲家杜鳴心與中央音樂學院教授杜詠為「鳳還巢」組合量身創作，樂團今年10月在希臘雅典的奧林匹克藝術大會上首度推出了這首曲子，致力於在世界的舞台上推廣來自中國的聲音。

回到紐約後，裴嘉迪選擇在自己的碩士畢業音樂會上向美國聽眾呈現這首來自中國的樂曲。她表示，美國大學的課堂氛圍比較開放且鼓勵創新。自己雖然學習的是西洋樂器，但平時也經常會與朋友以「玩」的方式去改編一些中國的傳統音樂，用自己的方式重新呈現。而對於畢業音樂會，除了一些展示技術功底的必選曲目外，學院的導師也鼓勵來自世界各地的學生在自選曲目環節更多地展示各自家鄉的音樂。

裴嘉迪成長於音樂世家，自幼深受音樂的薰陶。她最初跟隨父親的專業學習鋼琴，但父親覺得她的身材較為姣小，不一定能駕馭需要較強力量的鋼琴，便建議她改學雙簧管。2011年，裴嘉迪來到紐約，入讀曼哈頓音樂學院的預科班，此後又分別進入新學院(New School)和曼哈頓音樂學院就讀大學及碩士。目前，她是曼哈頓音樂學院雙簧管專業唯一一名華裔 碩士研究生。