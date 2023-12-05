紐約州撥1億元 2035前校車改電動

紐約州長霍楚表示，2035年前，全州校車都要換為零排放車輛。(州府提供)

紐約州府和市府均在29日推出綠色新能源政策，州長霍楚 (Kathy Hochul)將環保公債法案中的1億元資金，用於購買零排放校車，市長亞當斯 (Eric Adams)同時宣布，所有市府重型車輛都需換成可再生柴油。

霍楚表示，2035年前，全州校車都要換為零排放車輛；2022年批准的42億元「清潔水源、清潔空氣和綠色就業 環保公債法案」(Clean Water, Clean Air, and Green Jobs Environmental Bond Act of 2022)，將為這一宏偉目標提供「第一桶金」，幫助全州學區的校車逐步淘汰化石燃料公車，換為電動校車和相關充電設備。

資金由州能源研究與發展機構(Energy Research and Development Authority)管理，為合格的校車運營商提供金額補助，以購買電動巴士(BEV)、氫燃料電巴士(FCEV)等零排放校車。此舉旨在減少污染、改善空氣質量，支持氣候領導與社區保護法案目標，爭取到2050年減少溫室氣體排放85％。

與此同時，亞當斯也宣布，市府車隊中所有重型車輛，都要從化石燃料轉換為可再生燃料。這代表，包括垃圾車、救護車、消防車在內共計1萬2600輛相關車輛，到2024財年末，都需要換為可再生柴油。

據市府統計，這些重型車輛每年要燃燒1600萬加侖化石燃料，如果都換為可再生柴油，每年能減少1280億克二氧化碳污染。「從去年9月開始，部分車輛已經開始嘗試採用可再生柴油，車隊因此變得更加清潔、環保、安全。」

亞當斯透露，除了換為可再生柴油之外，市府車隊也將逐步過度到電車，預計到2023年底，市府將會有5000輛電車，1800個充電樁，並在未來繼續增加。