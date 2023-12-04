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華埠宰也街理髮店 傳承60年

記者邢易霖 / 紐約報導
「新香港男女理髮店」在華埠宰也街歷史悠久，至今保持著傳統理髮店的價格，以延續著華埠理髮店的傳統。(記者邢易霖／攝影)
「新香港男女理髮店」在華埠宰也街歷史悠久，至今保持著傳統理髮店的價格，以延續著華埠理髮店的傳統。(記者邢易霖／攝影)

華埠宰也街(Doyers Street)是位於曼哈頓下城的一條小巷，地處華埠心臟，以獨特的彎曲和狹窄而著名。這條街上的理髮店也成為其街道標誌性的存在，其中一家叫「新香港男女理髮店」的小店歷史悠久，自華人接手經營，已有60多年。

這家理髮店門面不大，招牌也已褪色。但在許多人眼中，它卻蘊含著滿滿的歷史記憶。它起初叫「僑眾理髮廳」，至今都維持傳統理髮店的價格，以延續華埠理髮店的傳統。

理髮店負責人徐先生表示，該店開始多年，理髮師傅一般要幹到退休幹不動了才會離開，換下一代或找一個新人替補，顧客也基本上是社區內的居民和家裡祖輩介紹的熟客。價格幾十年都沒變過，他們不是為了賺錢，而是為了延續這家理髮店的招牌以及做一個具有傳承意義的手藝人，服務社區的民眾以及多年以來光顧店裡的老顧客。這正是他們存在的意義。

在店裡工作了40年的理髮師傅李先生，如今已快70歲。他表示，「自從有這條街，就有這家理髮店了」。理髮店最早由猶太裔和西班牙裔開辦，至今有上百年。後來他們把小店交到華人手裡，一直延續至今。店裡師傅即使賺不到很多錢，也沒有想過要放棄自己的手藝，店裡所有的理髮師都有40多年以上的經驗。

李師傅表示，隨著華埠亞裔人口的不斷流失，年輕人是不可能來繼承做這個工作的。這家理髮店也隨時面臨被取替的風險，儘管客流量比疫情期間多了不少，卻仍然未恢復到疫情前的熱鬧景象。

他說，如今法拉盛和布碌崙區的新興理髮店眾多，吸引了大量的年輕人，不會有很多人來華埠理髮了。「光顧店裡的客人都是20多年的老主顧，之前有一位白人常來店裡理髮，他已70多歲了，他還帶著自己孩子和孫子來這裡剪頭髮」。

店裡偶爾也有一些年輕人光顧理髮，留學生劉同學表示，他不愛去那些看上去「高大上」的理髮店，更會選擇手藝好的理髮店，因為真正厲害的理髮師都是低調的。他表示，店裡的師傅修剪技術都很到位，並且每一位都讓人有親切感和歸屬感，這裡讓他找到了小時候在家門口理髮的感覺。

店裡的理髮師傅基本上都是父輩爺爺輩的人，儘管接近退休也依舊熱愛這份工作，延續傳承...
店裡的理髮師傅基本上都是父輩爺爺輩的人，儘管接近退休也依舊熱愛這份工作，延續傳承理髮店在華埠的發展。(記者邢易霖／攝影)
華埠新香港男女理髮店價格幾十年都沒有變過，來理髮的也都是老主顧。(記者邢易霖／攝...
華埠新香港男女理髮店價格幾十年都沒有變過，來理髮的也都是老主顧。(記者邢易霖／攝影)

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