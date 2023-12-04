史島無主資金 逾1.1億元待領

紐約州 主計長狄納波利(Tom DiNapoli)辦公室表示，該辦公室持有約1億1200萬元屬於史泰登島島民但無人認領的資金，呼籲民眾盡快查詢其辦公室的相關網站，進一步完成程序，「將屬於自己口袋的錢領回去」。

狄納波利辦公室管理全州超過175億元的無主資金，其中近1億1290元屬於史島居民，這些原本就是應該回歸到他們口袋裡的錢，但有些人可能還不知情；其辦公室之前便推出便捷的方式讓民眾上網查詢，其實當事者只要輸入一些資料，就可以查到無主資金中是否有自己的錢。

造成這些資金無人認領的原因包括：銀行帳戶被關閉，但裡面還有錢、支票 沒有兌付、帳單被超額支付、遺囑沒有執行；有時這些錢也來自被遺忘的銀行帳戶、保險或法庭付款或股票支出等，例如銀行追蹤不到已經搬家的人，造成帳戶處於休眠狀態。經過一段時間無人認領，這些錢就合法地歸主計長辦公室管理，但這些錢合法的主人可以到辦公室認領。

他舉例說，其辦公室2010年將一張舊的人壽保單中的1萬元數額退還給一名紐約市 居民，對方原本在曼哈頓一家遊民收容所上班，後來移居至史島New Brighton社區的一間老年中心工作。

「許多紐約客都在努力地維持生計，正因為如此，他們的每一塊錢都很重要」，狄納波利表示，他的辦公室僅在2022年就向史島居民歸還了近600萬元資金，每天平均有超過1萬6000元獲認領；但他也強調，這些無主金額並不會讓人一夜暴富，70%的索賠金額不及100元。

數據顯示，85%無人認領的資金都是通過網站搜索查詢，民眾可登錄主計長的無人認領資金網站(https://www.osc.state.ny.us/unclaimed-funds)，點擊「現在搜索」(search now)，然後在搜索處輸入自己的名字，也可幫親友、甚至過世的親人查看是否有屬於他們的錢。

民眾也可打電話或寫信申領，電話：1(800)221-9311，郵寄地址：State Comptroller's Office of Unclaimed Funds at 110 State Street, Albany, NY 12236。