開平同鄉會喬遷 社區代表同賀
歷史達90餘年歷史的紐約開平同鄉會，於12月2日在曼哈頓華埠舉行喬遷儀式，眾多社區人士、僑團代表以及民選官員到場支持；同鄉會表示，將在新地點繼續促進文化交流、支持僑鄉建設和維護中華傳統，以更好地服務社區、團結華人。
同鄉會主席鄧學源表示，新址的選擇經過慎重考慮，旨在更好服務於華人社區和提升同鄉會的影響力。他強調，此次不僅僅是地點的轉移，更是同鄉會在服務社區和推廣文化上的一個重要進展，更是心繫僑界長期承諾的延續，期望在未來繼續發揮積極和重要的社會作用。
代表華埠的市議員馬泰(Christopher Marte)到場支持並頒發感謝狀。他在致辭時說，開平同鄉會在華人社區中扮演著不可或缺的角色，不僅促進了文化的傳承和交流，還在社區服務和教育方面做出了貢獻。馬泰說，同鄉會的努力不僅增進了華人社群的凝聚力，還促進了不同文化背景人士之間的理解和尊重。
駐紐約台北經濟文化辦事處組長黃韋仁、美國酒店華裔協會主席黃華清、紐約台山寧陽會館主席伍建平和美國安良工商會總理鄧遐勳等人也到場祝賀。紐約開平同鄉會的新會址為華埠勿街(Mott Street)98號606室。
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