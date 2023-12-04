開平同鄉會喬遷，社區代表同賀。(記者劉梓祁／攝影)

歷史達90餘年歷史的紐約開平同鄉會，於12月2日在曼哈頓華埠 舉行喬遷儀式，眾多社區人士、僑團代表以及民選官員到場支持；同鄉會表示，將在新地點繼續促進文化交流、支持僑鄉建設和維護中華傳統，以更好地服務社區、團結華人 。

同鄉會主席鄧學源表示，新址的選擇經過慎重考慮，旨在更好服務於華人社區和提升同鄉會的影響力。他強調，此次不僅僅是地點的轉移，更是同鄉會在服務社區和推廣文化上的一個重要進展，更是心繫僑界長期承諾的延續，期望在未來繼續發揮積極和重要的社會作用。

代表華埠的市議員馬泰(Christopher Marte)到場支持並頒發感謝狀。他在致辭時說，開平同鄉會在華人社區中扮演著不可或缺的角色，不僅促進了文化的傳承和交流，還在社區服務和教育方面做出了貢獻。馬泰說，同鄉會的努力不僅增進了華人社群的凝聚力，還促進了不同文化背景人士之間的理解和尊重。