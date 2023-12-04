市府擬修土地使用分區法 助賭場落戶

根據州法，博彩委員會可以在下州地區頒發最多3個賭場許可證，其中包括紐約市、長島以及威徹斯特(Westchester)、洛克蘭(Rockland)和普特南(Putnam)的北郊縣。(美聯社)

紐約市 府正提議修改土地使用分區法，以使賭場更容易在紐約市落戶。此前雖然州府批准在紐約市五區開設博彩設施，卻由於土地用問題很容易受到訴訟，導致紐約市在競爭賭場落戶處於不利地位。事實上，長島納蘇郡(Nassau County)已批准金沙集團在納蘇體育館經營賭場的租約，但目前也陷入訴訟中。

官員表示，這項修正案將避免重複紐約州許可程序，將在合理的土地使用分區範圍內建立修正框架。擬議中的分區變更方案將縮短對每個地點進行單獨聽證會和市議會審查和批准的繁瑣過程。修改案一旦通過，將允許在紐約大多商業區和製造區設立賭場。

紐約州核發新賭場執照的計畫已公布許久，潛在地點包括法拉盛 旁的花旗球場(Citi Field)和百利布朗士渡輪角(Ferry Point)。由於其地處城市公園綠地，州立法機關需要批准一項法律，將這兩個地點的公園用地轉變為商業用途。

華人 社區民代對於在大都會花旗球場建設賭場持不同意見。華商會總顧問杜彼得表示，不少華人對賭博有興趣，即使大都會花旗球場不建賭場，他們也會前往大西洋城和康州賭場娛樂。考慮到紐約市目前面臨財政壓力，建設項目需要龐大的資金支持。無證客的湧入已經讓市府感到非常拮据，因此興建賭場可能不是一個現實可行的選擇。

但他也指出，建造賭場可能有助於增加就業機會。若上述提議在冬季得到批准，賭場有望如期建成。隨著周邊環境的變化，賭場可以帶動當地經濟的發展，促進社區繁榮。他建議在賭場的日常運營中多聘用華人，以確保賭場能夠更好地融入當地社區，實現社區的多元化。

法拉盛商改區執行總監余鈿崧則持反對態度，他擔心一旦賭場進駐社區，可能引發更多犯罪和吸毒問題，對法拉盛社區的發展造成危害。他認為政府在區域規畫上缺乏合理分配，賭場一旦建成，法拉盛商改區將受到影響，因為消費者可能被吸引到賭場娛樂，而不再在法拉盛商區購物消費，對華人社區經濟造成打擊。他還指出，修建賭場將加劇法拉盛人口擁擠和交通問題。