幫地產商走後門 市府被曝干預消防局安檢

遭洩漏給媒體的內部電子郵件顯示，紐約市 府2022年曾干預市消防局的工作流程，要求其為大型地產項目哈德遜廣場(Hudson Yards)50號大樓優先進行消防安全檢查，導致多個公共設施和民用項目的檢查進度被拖延。根據郵件內容，市府長時間以來一直利用一種快速通道清單的方式幫助大開發商或關係戶提供便利。此外，對該行為持有批評意見的部分市府職員也曾受到職場打壓。

這不是亞當斯 (Eric Adams)市府第一次被曝光存在這類關說行為。在聯邦調查局（FBI）今年11月開展對亞當斯涉嫌在競選中與土耳其官方存在不當關係時，就有調查人員透露，亞當斯在尚未當選紐約市長之前，就曾幫助當時的土耳其總領事向消防局「打招呼」，要求加快對該國駐紐約總領館新大樓的消防安全檢查。亞當斯當時並未否認這一點。

本次曝光的內容與此相似。租戶包含Meta及投資 巨頭黑石(BlackRock)的哈德遜廣場50號大樓在完工後，消防檢查的時間原本被安排在2022年5月，但由於業主會因建築空置而有經濟損失，亞當斯市府直接向消防局下令優先進行該建築的檢查。而為了完成市府的指令，消防局只能被迫取消了原定於當年4月11日和12日進行的十餘個檢查項目。受到影響的單位包括位於布碌崙(布魯克林)的多所中小學校、威廉斯堡一棟可負擔公寓樓、日落公園的三所私人物業和市大勃魯克學院(Baruch College)等。

郵件證實了亞當斯市府內部確實存在一個優先清單(或稱DMO)。亞當斯在競選時曾承諾優先為學校、庇護所、可負擔住房等項目提供消防檢查服務，而在他上任後，該名單則逐漸淪為為大投資者或市府關係戶提供服務的VIP名單。根據郵件內容，哈德遜廣場50號的關係戶為副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)的副幕僚長馬洛里(Sarah Mallory)以及市警前任局長希爾(Dermot Shea)。

目前，市府和市消防局都未做出相關回應。